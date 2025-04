Pippo Baudo è l’ex marito di Katia Ricciarelli, la soprano ed attrice conosciuta dal grande pubblico anche per aver partecipato a diversi programmi e reality show di successo. Un grande amore quello nato tra il popolare conduttore televisivo e la soprano che si sono amati per 13 lunghi anni; poi l’annuncio del divorzio che li allontanati per tantissimi anni. A distanza di anni dalla fine del matrimonio, Katia Ricciarelli è tornata a parlare dell’ex marito confessando: “l’ho amato moltissimo e non l’ho mai dimenticato”. Non solo, la soprano nel salotto di Monica Setta, ospite di “Storie di donne al bivio”, ha rivelato che si aspettava anche una sua telefonata nel giorno del suo compleanno: ” anche solo due parole, una semplice telefonata di auguri”.

I due, infatti non si sentono da quando hanno divorziato e da allora la Ricciarelli non si è mai più innamorata né ha avuto altre storie d’amore. La soprano, ancora oggi, è molto legata all’ex marito al punto di confessare: “se dovesse mai avere bisogno di me, correrei al suo fianco”.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, perchè si sono lasciati?

Certi amori non finiscono mai. E’ il caso del matrimonio terminato tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, visto che la soprano a distanza di anni ha ammesso di amarlo ancora. Nonostante il divorzio, infatti, la soprano ancora oggi si sente molto legata al conduttore televisivo al punto da dichiarare: “dicono che il primo amore non si scorda mai, ma resta nel mio cuore l’ultimo amore: quello con Pippo. Dopo di lui ho chiuso con gli uomini”.

Ma come mai è finita tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli? La separazione è stata ufficializzata nel 2004 con la soprano che ha raccontato: “perchè è finita? Forse la mancanza di dialogo, perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia”. L’attrice, infatti, parlando del rapporto di coppia ha sottolineato quanto sia importante il dialogo per superare ogni difficoltà ed imprevisto della vita.