PIPPO BAUDO, EX MARITO DI KATIA RICCIARELLI/ Rapporti tornati sereni con l’ex moglie

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli hanno fatto pace alla fine, anche se sono dovuti trascorrere diversi anni prima che accadesse. Lo ha rivelato la stessa cantante a La vita in diretta lo scorso ottobre e da quanto sappiamo i rapporti fra i due ex coniugi sono ancora pacifici. Anche se la Ricciarelli ha inarcato il sopracciglio quando Mara Venier le ha mostrato le immagini di Pippo che baciava Luciana Littizzetto. Un momento che si riferisce tra l’altro ad un evento accaduto nel 2003 in occasione del Festival di Sanremo, ma su cui è tornata a parlare solo quest’anno. “L’ho trovata una cosa fuori luogo, per far ridere non serve fare quello”, ha dichiarato a Domenica In, dove tornerà in collegamento anche per la puntata di oggi, 5 aprile 2020. Non ha mai nascosto invece qualche intenso e forte amore abbia provato per Baudo. Diciotto anni insieme, un periodo di tempo che conferma come nella sua vita sentimentale, la Ricciarelli abbia sempre puntato alle relazioni durature. “Ho sempre messo avanti a tutto la carriera”, ha detto di recente a Il Giorno, “lo dovevo a mia madre, ha cresciuto da sola tre figlie, si è sacrificata per fami studiare, non volevo fare pazzie, sposarmi a vent’anni. Ho lavorato, lavorato e lavoro tuttora con serietà e impegno”.

“PIPPO BAUDO ODIAVA IL SOPRANNOME PIPPONE NAZIONALE”

Pippo Baudo continua ad essere uno dei mostri sacri del piccolo schermo, anche se esistono diversi retroscena che emergono solo grazie ad aneddoti rivelati dai colleghi. Uno degli ultimi è finito al centro di un appuntamento live sui social con protagonisti Paolo Bonolis e Carlo Conti. “Pippo Baudo si inca**ava tantissimo con me quando a fine puntata di Luna Park dicevo al pubblico ‘appuntamento domani con il Pippone nazionale“, ha detto il volto di Ciao Darwin. Baudo intanto è impegnato su altri fronti. A fine marzo ha svelato infatti a Rai Radio1, durante una puntata di Un giorno da pecora, di essere ormai rinchiuso in casa da un mese. “Mi devo preservare, non posso”, ha detto ai due conduttori: nessuna passeggiata per lo storico presentatore. “Mi muovo in casa, allungo le gambe, passeggio, leggo un libro“, ha aggiunto, “ascolto la musica, guardo la televisione”. Poche cose anche su quest’ultimo fronte, specifica, visto che i tempi sono duri per tutti e anche in tv non c’è poi così tanto da guardare. “L’informazione è fondamentale, ma il pubblico ha bisogno di distrarsi”, ha continuato, “questi programmi senza pubblico con gli ospiti da remoto… è come andare in bicicletta e ascoltare uno che sta in auto”. Baudo invece preferirebbe che la Rai trasmettesse le repliche di Fantastico o programmi come Canzonissima. E non solo le edizioni che lo hanno visto alla guida, ma anche quelle in cui c’erano Corrado e Lorella Cuccarini, Heather Parisi. “Non dimentichiamo che a quei tempi avevamo ospiti internazionali di grandissima portata”, ha concluso, “come ad esempio Madonna, per citarne una”.



