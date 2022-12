Pippo Baudo, ex marito Katia Ricciarelli/ José Carreras: “Amato più profondamente”

Katia Ricciarelli e la storia con Josè Carreras

Katia Ricciarelli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è finita spesso sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. La cantante lirica è stata è stata legata per 13 anni con il tenore José Carreras: “Quando mi sono innamorata di José del modo in cui cantava Il ballo in maschera. Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui”, ha confessato durante una puntata di Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco. Perché è finita la storia tra i due artisti? La cantante lo ha rivelato tempo fa nel salotto di Oggi è un altro giorno: “Perché mi sono stancata di fare la fidanzata eterna. Così ho detto basta. Anche lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi… Sicuramente sono rimasta molto colpita da questa rottura, anche perché è stato un amore davvero molto intenso”. Ospite di Francesca Fagnani, Katia Ricciarelli ha ammesso di aver “amato più profondamente Carreras”.

Il matrimonio di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Finita la relazione con il tenore spagnolo, Katia Ricciarelli ha sposato Pippo Baudo nel 1986. I due sono rimasti insieme fino al 2004, tre anni dopo hanno divorziato. “È stato un matrimonio felice. Ci siamo incontrati perché qualche volta andavo ospite da lui. C’era solo il buongiorno e buonasera. Ci siamo sposati veramente per amore. Io dicevo, ecco è finalmente arrivato l’uomo della vita. Avevo 40 anni quando ci siamo sposati, lui 50. Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo”, ha raccontato il soprano ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2. Poi, ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio: “Forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato. Ci vuole coraggio a lasciarsi. Per fortuna nel nostro caso non avevamo figli, ma è difficile interrompere una relazione di diciotto anni come la nostra. Però la ragione deve avere la meglio”.

