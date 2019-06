Pippo Baudo/ “Festa in Rai per il mio compleanno, ho invitato tutti gli amici”

Grande festa in Rai per gli 83 anni di Pippo Baudo. Il grandissimo conduttore tv sarà protagonista domani sera di una festa in diretta sul principale canale della televisione pubblica, e in vista della conferenza stampa di oggi dedicata proprio allo show, è stato intercettato dalle telecamere di Storie Italiane: «Non mi sento addosso gli 83 anni – esordisce il presentatore con alle spalle 60 anni di carriera – queste feste mi hanno dato un’energia e una giovinezza rinnovata. Continuare? Vediamo dai, facciamo questa festa poi vedremo. Spero che arrivino tanti amici a festeggiare, gli amici si vedono nel momento del piacere». Numerosi gli ospiti in studio che mandano i propri sinceri auguri a Pippo, a cominciare da Cloris Brosca, nota attrice che interpretò anni fa la famosa maga della Luna Nera, in occasione del programma Luna Park: «Cloris fa parte della galleria dei miei successi – dice Baudo – bravissima, eccezionale, una grande attrice. Non è stato tutto merito mio il suo successo. Per la mia festa cercheremo di invitare tutti, spero che quelli che non verranno non si offendano ma altrimenti avremmo dovuto fare 6/7 ore di trasmissione».

PIPPO BAUDO OSPITE A STORIE ITALIANE

Ad un certo punto arriva anche Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari: «Pippo è una grande persona, un amico, una persona che ha fatto della propria coerenza una scelta di vita. “Purtroppo” ci conosciamo da una vita, io sono molto più giovane (ride ndr), e tanti tanti auguri». Arriva quindi la direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis, che ricorda la sua prima intervista fatta proprio a Pippo: «Lo intervistai in occasione di un suo Festival di Sanremo. Lui è sempre stato un grandissimo anche dal punto di vista musicale, ha sempre portato le novità, siamo riusciti a portare il mondo a Rai Uno grazie a lui». E sulla serata di festa di domani, la De Santis spiega: «Ci saranno quasi tutti gli amici di Pippo Baudo, lui è il più giovane di tutti, l’ho detto prima e lo ripeto ora con grande convinzione». Belle le parole infine di Adriana Russo, ex compagna del presentatore, che ha spiegato senza troppi giri di parole: «Se potessi tornare indietro lo sposerei, mi emoziono ogni qual volta lo vedo».

