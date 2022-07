Pippo Baudo, figlio segreto lascia Australia per stargli vicino/ “Come sta? È forte…”

COME STA PIPPO BAUDO? LONTANO DALLA TV…

Paura e preoccupazione per le condizioni di Pippo Baudo quando si è diffusa la notizia che il figlio segreto ha lasciato l’Australia per stargli vicino. Alessandro, infatti, ha raccontato di essersi trasferito a Terni, vicino Roma, dove abita il padre, peraltro molto contento di questa decisione del figlio. I fan dell’amato conduttore hanno cominciato a nutrire timori sulla sua salute perché da mesi non appare in tv, chiudendosi in un totale riserbo. Ad esempio, non ha mai accettato di partecipare al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa all’ex moglie Katia Ricciarelli.

Si è pensato che non volesse partecipare semplicemente a quel programma, poi però ha declinato anche l’invito di Amadeus a partecipare come ospite alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, pare per problemi al ginocchio. Da qui le paure e domande dei fan, a cui ora fornisce una risposta il figlio segreto di Pippo Baudo. «Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante», ha assicurato al settimanale Di Più.

IL GESTO DEL FIGLIO SEGRETO DI PIPPO BAUDO

Il figlio segreto di Pippo Baudo ha quindi parlato della sua decisione di trasferirsi in Italia. «È anche un modo per dirgli: “Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”». Un gesto che il padre ha apprezzato, anche tenendo conto del vissuto del figlio. Nato da una relazione extraconiugale della madre, Mirella Adinolfi, fu riconosciuto dall’allora marito della madre, l’ex dirigente Rai Tullio Formosa. All’epoca il divorzio non era ancora legge, quindi Formosa riconobbe il figlio e poi si trasferì in Canada. Ma Baudo è stato presente nella vita del figlio almeno fino ai sei anni. «Pippo non viveva con noi, ma lo vedevo spesso. Quando avevo sei anni l’amore tra mamma e Pippo finì. Lei si rimise con Formosa, lo raggiungemmo in Canada e poi ci spostammo in Australia».

Per Alessandro era praticamente «lo zio rimasto in Italia», mentre Formosa gli fece da padre. «Poi, quando avevo trent’anni, Formosa si ammalò e disse a mamma di raccontarmi tutto». Nel 2000 ci fu il riconoscimento ufficiale col test del Dna, da allora ha preso anche il cognome Baudo. Alessandro, che in Australia ha un figlio e due nipoti, oltre alla mamma, farà la spola per stare vicino alla sua famiglia.











