Pippo Baudo: “Ho fatto 13 Sanremo… Avoja a…”/ La clamorosa frecciatina ad Amadeus!

É un attacco stellare quello che rivolge Pippo Baudo all’erede conduttore Amadeus, che, relativamente alla conduzione del Festival della Canzone, finisce per infiammare l’attesa generale in vista di Sanremo 2024.

La stoccata del predecessore al timone di Sanremo, Pippo Baudo, rivolta clamorosamente ad Amadeus si registra nell’occasione di Rischiatutto 70, il programma condotto da Carlo Conti che in questi giorni ha celebrato i 70 anni dall’inizio delle trasmissioni ufficiali di casa Rai.

Il conduttore 87enne, ospite in collegamento via video con Conti, replica al veleno ad una domanda del presentatore Carlo sul suo status sentimentale: “Il mio più grande amore è Sanremo, ne ho fatti 13”. Quindi, la replica avvelenata prosegue da parte di Pippo Baudo, nell’affondo ai danni di Amadeus, che infiamma l’attesa generale per il Festival di Sanremo 2024: “Dillo ad Amadeus…ne ha fatti 13. Avoja a camminare tu”. Ma cosa ne penserà Amadeus della frecciatina al vetriolo che ora riceve da parte dello storico conduttore del Festival della Canzone, Pippo Baudo?

Nell’attesa di scoprire se Amadeus voglia replicare a Pippo Baudo, non mancano le dichiarazioni d’amore per la casa madre di diffusione del Festival di Sanremo 2024 da parte di quest’ultimo: “Questa ragazza è ancora bella e può esserlo ancora, non perda la sua bellezza. Io sono ottimista, sarà una grande Rai nel futuro”. Parole che svelano non troppo velatamente l’amore dello storico conduttore del Festival della Canzone nutrito verso la storia di Sanremo e la madre di trasmissione, Rai. Questo, mentre uno tra i volti competitor anticipati di Sanremo 2024, Geolier, regala un assaggio della sua canzone ammessa alla gara dei Big per il titolo di canzone italiana, in un’intervista esclusiva.

