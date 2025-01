Incidente domestico per Pippo Baudo: cos’è successo al conduttore

Cos’è successo a Pippo Baudo? È questa la domanda che circola in queste ore sul web e che sta allarmando i fan del celebre presentatore, volto storico e amatissimo della televisione italiana. Stando, infatti, a quanto riporta l’Agenzia Nova, Pippo Baudo ha avuto un incidente domestico che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Il tutto è accaduto nella sua abitazione a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna, prima delle festività natalizie.

Stando alle informazioni diffuse, Pippo Baudo sarebbe caduto nella sua camera da letto, facendosi male ad una spalla. Da qui il trasporto immediato in ospedale, dove è rimasto alcuni giorni per poi essere recentemente dimesso. Al momento, starebbe proseguendo la sua convalescenza a casa, con tanto di tutore alla spalla infortunata, assistito dal personale privato.

Come sta Pippo Baudo dopo l’incidente

Dopo la permanenza al Policlinico Gemelli di Roma, Pippo Baudo ha dunque preferito tornare a casa propria, dove dovrà rimanere a riposo per le prossime settimane, mantenendo il tutore alla spalla. Al momento, non c’è stato alcun commento o nota da parte del conduttore, che preferisce mantenere il totale riserbo sulle sue condizioni di salute. Stando, tuttavia, alle informazioni note, le sue condizioni non sono gravi, seppur c’è la necessità di totale riposo per Baudo. L’infortunio alla spalla per lui arriva, tuttavia, dopo un altro problema di salute: lo scorso maggio, come rivelò LaPresse, Pippo Baudo era stato colpito da un problema al ginocchio, per il quale ha poi iniziato a sottoporsi a visite di controllo nella clinica Paideia di Roma. L’ultima volta che il conduttore ha fatto una sua apparizione pubblica risale allo scorso settembre, quando è stato paparazzato al pranzo per festeggiare il compleanno dell’amico Francesco Pingitore.