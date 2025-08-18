Lino Banfi svela un retroscena inedito su Pippo Baudo: il ricordo dell'attore

Nella giornata del 16 agosto si è spento Pippo Baudo, il “re” della televisione italiana. Lo storico conduttore è morto a 89 anni al Campus Biomedico di Roma, dove era ricoverato, circondato dai familiari e dalle persone a lui più vicine. Negli ultimi tempi, Baudo aveva dovuto affrontare una malattia che lo aveva progressivamente indebolito, tanto da costringerlo sulla sedia a rotelle. La sua situazione si era ulteriormente complicata dopo una caduta avvenuta nel dicembre 2024, portandolo ad allontanarsi sempre di più dalla vita pubblica.

Pippo Baudo morto, le dure parole di Katia Ricciarelli: "Non aveva attorno persone giuste"/ L'accusa inattesa

La notizia della sua scomparsa ha scioccato il mondo dello spettacolo italiano, segnando la fine di un’era per la televisione del nostro Paese. A tal proposito, nelle ultime ore, tantissimi volti noti dello spettacolo hanno voluto rendergli omaggio: dalle sue “pupille” artistiche, Laura Pausini e Giorgia, fino a colleghi come Carlo Conti e Stefano De Martino. Tra i messaggi più toccanti spicca anche quello di Lino Banfi, che, oltre a rivolgergli un ultimo saluto, ha condiviso alcune rivelazioni inaspettate sulla vita privata e sugli ultimi giorni del conduttore.

Chi è Alessandro, il figlio di Pippo Baudo/ Riconosciuto solo anni dopo dal papà

Lino Banfi ricorda Pippo Baudo: cos’ha detto

In un collegamento su Rai Uno, Lino ha voluto ricordare le sue ultime chiacchierate con Pippo Baudo, a partire da una telefonata avvenuta il 7 giugno, giorno del compleanno del conduttore. Già in quell’occasione, Pippo non stava bene e lasciava trapelare una certa sofferenza per le sue condizioni di salute. “Stava soffrendo. L’ho sentito per il suo compleanno ed era già molto giù. Era un grande amico”, ha confidato Banfi. Dopodiché, l’attore ha svelato anche altri dettagli sulle loro ultime conversazioni: “Nelle ultime chiamate gli dicevo: devi stare su e stare bene’. E lui mi rispondeva: ‘Ma come cavolo fai a stare in televisione alla nostra età?'”.