Katia Ricciarelli rompe il silenzio dopo la morte di Pippo Baudo: le accuse inaspettate

Katia Ricciarelli ha ricordato il suo ex marito Pippo Baudo. Com’è noto, il 16 agosto lo storico conduttore è scomparso all’età di 89 anni, dopo alcune settimane trascorse in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. La soprano è stata legata a lui da un matrimonio durato circa diciotto anni e, nonostante da tempo le loro strade si fossero separate, la notizia della sua morte l’ha profondamente scossa. Ricciarelli ha infatti rilasciato toccanti dichiarazioni, sottolineando di non poter mai dimenticare gli anni vissuti al suo fianco.

Dopodiché, la Ricciarelli ha anche colto l’occasione per lanciare una stoccata inattesa. Intervistata da RaiNews24, la cantante ha lasciato intendere che, negli ultimi anni della sua vita, l’ex marito fosse circondato da persone sbagliate, senza però fare nomi specifici. Insomma, parole dure, che in tanti hanno interpretato come accuse pesanti alle persone vicine al presentatore.

Katia Ricciarelli lancia una stoccata dopo la morte di Pippo Baudo: cos’ha detto

“Avrebbero dovuto rispettarlo di più, è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all’oscuro di tante cose”, ha detto Katia Ricciarelli ai microfoni di RaiNews24. Per il momento, non è chiaro a chi si riferisse Katia, se ai familiari o ad alcuni colleghi di Pippo Baudo, ma le sue dichiarazioni hanno attirato immediatamente l’attenzione, facendo il giro del media. D’altro canto, c’è anche chi ha attaccato la soprano, ritenendo fuori luogo le sue parole, visto che erano passate solo poche ore dalla morte del presentatore e non era quindi il momento di alimentare polemiche.

