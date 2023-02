Pippo Baudo ricorda Maurizio Costanzo: “Non ci sono suoi eredi”/ “L’amore con Maria…”

Pippo Baudo e il ricordo di Maurizio Costanzo

Pippo Baudo, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, ricorda Maurizio Costanzo e il suo talento giornalistico con cui ha scritto pagine importanti della televisione italiana. “Eravamo rimasti io e lui“, ricorda Pippo Baudo che svela di aver rilasciato la sua prima intervista proprio a Costanzo. “E’ stato la prima persona che mi ha intervistato a Roma nel 1960, lavorava per Grazia”, ricorda Baudo che ebbe immediatamente un’ottima impressione. “Era gentile, sarcastico anche allora ma mai cattivo. Faceva piacere anche discutere con lui, era un uomo intelligente“, ha aggiunto ancora il conduttore.

Baudo lo ricorda come un uomo che aveva mille interessi e che aveva provato di tutto nella sua vita professionale. Volendo trovargli un difetto, tuttavia, Baudo ricorda che era un po’ “pigro ma il lavoro era la sua passione“. E aggiunge spiegando di non vedere “suoi eredi”.

Pippo Baudo e l’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Pippo Baudo, nella lunga intervista rilasciata alla Repubblica, ha parlato anche dell’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Un amore lungo trent’anni in cui Baudo ammette di non averci, inizialmente, creduto. “Confesso che è la cosa che mi ha meravigliato di più. Non immaginavo che sarebbe stato un legame durevole e invece è diventato forte, profondo, fondamentale. Maurizio sapeva scoprire il talento negli altri, e anche lei è stata una sua scoperta”, le parole di Baudo.

Infine, Baudo ha smentito anche la presunta lite con Maurizio Costanzo di cui si parlò diversi anni fa: “Una cavolata inventata non so da chi, mi ricordo che ci siamo pure telefonati. ‘Ma ti pare che possiamo essere nemici?’. E ci siamo fatti grandi risate”.

