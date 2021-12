Pippo Baudo scrive a Katia Ricciarelli per non lasciare il GF VIP?/ Solo lui potrebbe convincerla

Il giorno tanto atteso dai concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 è arrivato: Alfonso Signorini sta per svelare la vera data della finale di questa edizione che non è il 13 dicembre, come inizialmente si credeva. Molti dei Vipponi, una volta saputo dell’allungamento, potrebbero immediatamente abbandonare la Casa di Canale 5 per tornare alla vita reale. Una delle concorrenti che è decisa a lasciare è Katia Ricciarelli. La cantante vuole tornare alla sua quotidianità e ai suoi impegni lavorativi ma è chiaro che Signorini non vorrebbe perdere una concorrente come lei. Per questo potrebbe aver chiesto l’aiuto del suo storico ex: Pippo Baudo. Il celebre conduttore potrebbe averle scritto una lettera per convincerla a rimanere nella Casa del Grande Fratello e vivere questa avventura fino a quando il pubblico vorrà averla nel programma. Sarebbe un gesto molto importante che potrebbe servire a cambiare la decisione che Katia ha preso riguardo la sua permanenza nella Casa.

Katia Ricciarelli Vs Selassié "Le tre scimmiette"/ Web "Razzista", Signorini difende

