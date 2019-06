Pippo Baudo sedotto da Sharon Stone?/ “Era distesa sul letto indossava solo gli slip”

Sharon Stone ha cercato di sedurre Pippo Baudo?

Secondo quanto raccontato nel corso degli anni da Pippo Baudo, la celebre attrice hollywoodiana Sharon Stone ospite sul palco del Festival di Sanremo nel 2003, avrebbe cercato di conquistarlo facendosi sorprendere, nella propria camera d’albergo, seminuda. Ma cosa c’è di vero in tutta questa storia? “Un giorno vado a trovarla nel suo albergo, entro nella stanza e lei era distesa sul letto solo con gli slip”, ha ricordato il conduttore in un’in intervista concessa a Cecilia Gentile. “Lei mi disse: ‘Look me’ – ha rivelato Baudo – Io la guardo meravigliato. Mi dice di togliermi gli occhiali, me li pulisce e mi ridice: ‘Look me again’. Ed io la guardo ma non faccio nulla. Poi – ha aggiunto il divo – parliamo solo del programma del giorno dopo. L’indomani, prima dell’inizio della trasmissione, lei arriva, mi toglie gli occhiali, me li pulisce e mi ripete: ‘Look me!’. Solo a quel punto ho capito che avevo perso un’occasione”.

Pippo Baudo:”Mi sono comportato da gentleman con Sharon Stone”

È in occasione dei suoi 60 anni di carriera, celebrati questa sera con la serata evento Buon compleanno Pippo Baudo, che il conduttore di Rai 1 ha fatto chiarezza su quanto accaduto quella notte di oltre sedici anni fa in un albergo di Sanremo. Sharon Stone ha davvero cercato di sedurlo? E nel farlo era nuda o indossava le mutandine? “Eh no, gli slip ce li aveva! – chiarisce Baudo in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi – Ma è una donna molto libera, voleva mettermi alla prova: vediamo un po’ se questi italiani sono così provinciali e assatanati come vengono descritti. Invece – ha aggiunto Baudo – mi sono comportato da gentleman e questo lei l’ha molto apprezzato”. E, a quanto pare, la diva hollywoodiana avrebbe apprezzato il passo indietro fatto dal conduttore italiano: “Una volta sul palco”, ha ricordato Pippo Baudo, allora ancora sposato con Katia Ricciarelli, “mi diede un bacio, come riconoscimento per la mia galanteria”.

La seconda versione dell’incontro tra Sharon Stone e Pippo Baudo

È bene precisare, che su quanto “non” accaduto nel 2003 con Sharon Stone, Pippo Baudo ha dato ben due versioni differenti. La prima è quella che vi abbiamo già raccontato; la seconda, giunta a noi tramite un’intervista rilasciata dal conduttore nel 2005 e con un epilogo leggermente differente, è quella ricostruita nei dettagli da Repubblica. In particolare, nel 2005 Baudo ricorda di essere rimasto affascinato da “quella donna intelligente e bellissima”, che tuttavia, al primo impatto, l’aveva totalmente ignorato. “La prima volta che la vidi – si legge nell’intervista – rimasi davvero turbato. Ma lei reagì come fossi trasparente. All’inizio non mi volle neppure vedere e io non ne capivo il motivo. Allora – ha svelato il conduttore – le mandai due dozzine di rose bianche. E lei mi chiamò dicendomi: ‘Ci vediamo su nella mia suite'”. Ancora una volta, è l’attrice a prendere l’iniziativa: “Mi venne incontro, sorridente e sicura. Mi si piazzò davanti. Restai impalato come un allocco”; tuttavia, la storia si modifica nell’epilogo, quando il conduttore, ormai “pronto a tutto”, non decise di tirarsi indietro, ma fu interrotto dall’arrivo di qualcuno: “Lei mi restituì gli occhiali e, con naturalezza, si allontanò. Andò così, sono un gentiluomo, dico sempre la verità”.



