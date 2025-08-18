Pippo Baudo e Maria De Filippi: ecco com'era davvero il rapporto tra i due conduttori

Lo scorso 16 agosto, Pippo Baudo si è spento all’età di 89 anni presso il Campus Bio-Medico di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. In queste ore, sono numerosissimi i messaggi di cordoglio e ricordo: dai cantanti che ha contribuito a lanciare grazie ai suoi Festival di Sanremo, fino ai colleghi storici e ai volti più giovani della televisione. Tra questi, spicca il ricordo di Maria De Filippi, che, sui canali social dei suoi programmi, ha condiviso il messaggio di Enrico Mentana, salutando pubblicamente il “re” della televisione italiana.

Tuttavia, il rapporto tra Baudo e la De Filippi non è sempre stato idilliaco. Com’è noto, Pippo non ha mai avuto peli sulla lingua e, in passato, ha più volte criticato i programmi di Maria, non considerandoli un buon esempio per i telespettatori. In particolare, tra i due non sono mancati momenti di rivalità, e indimenticabile fu il 2008 quando il suo show “Serata d’onore” andò a scontrarsi in prima serata con “C’è Posta per Te“, il programma di punta di Maria, in una sfida televisiva che tenne il pubblico incollato allo schermo.

Pippo Baudo e le due parole contro i programmi di Maria De Filippi: dettagli

Nel 2008, durante una conferenza stampa per il suo programma “Serata d’onore”, Pippo Baudo riservò dure critiche a “C’è posta per te” e a Maria De Filippi, sostenendo addirittura che la trasmissione avrebbe dovuto chiudere prima e dichiarando di non avere paura di sfidarla, ritenendo la sua tv di maggiore “qualità“. “C’è cosa più angosciante di C’è posta per te? E poi chi sarà mai ‘sta De Filippi? Ma possibile che tutta l’Italia debba fermarsi davanti a ’sta corazzata?”, aveva dichiarato.

Non solo, Pippo era tornato ad attaccare gli show della De Filippi anche nel 2020, prendendosela in particolare con Uomini e Donne. Pur riconoscendo la bravura e la professionalità di Maria, Baudo aveva però espresso perplessità sul dating show di Canale 5: “Che tristezza quei vecchi che si corteggiano al pomeriggio. Quella non è una grande televisione”.