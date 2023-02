“Pippo Baudo sta male”, annuncio choc in tv/ Come sta? Ma lui replica…

Pippo Baudo “sta male“: preoccupazione per il conduttore

Nelle ultime ore sono emersi timori e preoccupazioni per le condizioni di salute di Pippo Baudo. A lanciare l’allarme è stato Pippo Balistreri, direttore di palco del Festival di Sanremo e che ha più volte collaborato proprio con lo storico conduttore della kermesse. Nel corso di un’intervista rilasciata a Italia Sì, il programma di Marco Liorni, Balistreri ha ricordato le edizioni del Festival vissute al fianco di Baudo: “Ho fatto almeno dieci edizioni con lui. Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe“.

A seguire, tuttavia, ha espresso preoccupazione per lo stato fisico di Baudo. “Ho le lacrime perché Pippo sta male, credo” ha confessato. Parole che hanno subito fatto scattare l’allarme, non solo durante la trasmissione Rai ma anche sul web. Eppure le cose non starebbero così e, a tranquillizzare tutti, ci ha pensato lo stesso Pippo Baudo nelle ore successive.

Pippo Baudo rassicura tutti dopo il caso scoppiato in tv: “Sto bene“

“Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene“: così lo storico conduttore del Festival di Sanremo ha tranquillizzato tutti, smentendo le voci di presunti problemi di salute e confermandosi in un buono stato di salute. L’annuncio è arrivato alla redazione de Il Messaggero, che l’ha contattato per ottenere informazioni a riguardo. Il quotidiano rivela che Pippo Baudo sta bene, è andato a pranzo fuori accompagnato in macchina dalla sua assistente di sempre, Dina Minna, prima di un riposino.

“Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio“: queste le parole rassicuranti di Pippo Baudo fornite a Il Messaggero. 87 anni il prossimo 7 giugno, Baudo è una delle colonne portanti della televisione italiana e il suo volto è e sarà sempre indissolubilmente legato al Festival di Sanremo, in questi ultimi anni nelle mani di Amadeus. È suo, infatti, il record di conduzioni della kermesse, avendone preso il timone per ben 13 volte tra il 1968 e il 2008.











