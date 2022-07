Pippo Franco, come sta?/ Figlio Gabriele: “Se potessi parlare scoppierebbe…”

Pippo Franco ricoverato d’urgenza per ischemia, l’intervento del figlio Gabriele

Pippo Franco sta meglio. L’ex conduttore del Bagaglino ha avuto un malore la scorsa notte che l’ha costretto ad un ricovero d’urgenza. Pippo Franco ha avuto un ictus e le sue condizioni hanno destato all’inizio particolare preoccupazione. L’influencer Alessandro Rosica aveva parlato sul suo profilo social di condizioni terribili ma poi la verità è venuta a galla. Durante il programma della Vita in Diretta, Roberta Capua ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni di salute dell’ex volto del Bagaglino. Condizioni discrete per Pippo Franco che si è ripreso nel giro di poche ore. Al momento, il comico è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.

PIPPO FRANCO RICOVERATO PER ISCHEMIA/ Come sta: "condizioni discrete dopo malore"

Il figlio Gabriele Franco è intervenuto nelle storie su Instagram per fare chiarezza su quanto accaduto. Gabriele ha lanciato una pesante accusa ai media colpevoli di aver divulgato una notizia vera ma in toni esageratamente allarmanti: “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici. Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea. Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie a tutti voi che mi avete scritto”, ha dichiarato.

Alessandro Aveni, medico Pippo Franco libero/ "Green pass falsi? Colpa degli hacker"

Pippo Franco ricoverato in ospedale, le condizioni di salute del comico

Pippo Franco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L’attore avrebbe avuto un attacco ischemico ma le sue condizioni al momento non desterebbero particolare preoccupazione. Il figlio del comico ha confermato il quadro clinico sotto controllo e probabilmente nelle prossime ore Pippo Franco aggiornerà i suoi fan sulle condizioni di salute. Le prime indiscrezioni sono circolate rapidamente a seguito di alcune dichiarazioni di Alessandro Rosica. “Pippo Franco purtroppo è stato ricoverato in condizioni gravissime al Gemelli di Roma, a seguito di un ictus avuto questa notte. Le condizioni sono terribili, preghiamo per te. Forza leone”.

Green pass falsi, arrestato il medico di Pippo Franco/ Il comico tra gli indagati

La notizia è stata poi confermata da Fanpage ma in serata sono arrivate informazioni più rassicuranti. Il pubblico che lo ha sempre amato si era riversato sui social in quanto scossa dalla notizia. Solo qualche giorno fa si era diffusa la notizia della morte del comico, poi prontamente smentita. I familiari hanno chiesto la massima riservatezza per consentire il completo recupero. Il suo nome è balzato alle cronache lo scorso novembre quando a Roma i carabinieri del Nas sequestrarono nove green pass falsi, tra cui il suo.











