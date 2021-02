Pippo Franco, consigli d’amore al figlio Gabriele/ “Mai parlare dei miei film”

Pippo Franco, 80 anni lo scorso settembre, e il figlio Gabriele sono stati protagonisti di una simpatica intervista sulle pagine del settimanale “Oggi”. Pippo Franco ha dato alcuni consigli su come si conquista una donna al figlio, ancora single dopo la partecipazione a Temptation Island Vip: “Con Silvia in seguito a Temptation si sono creati dei dibattiti accesi, non provo rancore nei suoi confronti come del resto non provo rancore nei confronti di nessuna delle mie ex”, ha detto il figlio 35enne di Pippo Franco. Per conquistare una donna non bisogna mai parlare di lavoro e tantomeno del lavoro del padre: Pippo sconsiglia di proporre a una ragazza di vedere i suoi film per fare colpo. A Gabriele, però, non piace essere avvicinato per il suo cognome: “Ho avuto delle batoste. A una interessava la mia situazione familiare perché tutti pensano che sei milionario. Invece siamo gente umile”, ha detto a Oggi.

Pippo Franco e il grande amore per Maria Piera Bassino

Nel corso dell’intervista a Oggi, Pippo Franco ha dichiarato di essere un uomo d’altri tempo: “Io non appartengo a questo mondo che invece è fatto di amori continui e gossip, di gente che si innamora e poi si lascia. L’amore è una solo”. Pippo Franco è stato prima sposato con l’attrice Laura Troschel (da cui ha avuto il figlio Simone) e poi, dopo la separazione dalla prima moglie, con Maria Piera Bassino, madre dei due figli Gabriele e Tommaso: “Ho conosciuto mia moglie quando avevo 41 anni e venivo da un precedente matrimonio in cui problemi sono cominciati molto presto. Era un rapporto conflittuale”. Quando ha conosciuto Maria Piera, Pippo Franco ha capito che non doveva farsela scappare: “Ke ho detto: “Ti dò una settimana di tempo, se non mi fremi vengo qua con le valigie e non me ne vado”. Lei non mi ha fermato e così sono nati i nostri figli”.



