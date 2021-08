Pippo Franco “Il mio patrigno non mi ha mai amato”/ “Mi ha rifiutato”

“È cambiato il mondo, è cambiata la società ed è cambiato il modo di vedere la realtà.” Pippo Franco ne è certo e lo dichiara senza peli sulla lingua nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale. Il celebre conduttore, comico e cabarettista palesa tutta la sua insoddisfazione nei confronti della realtà odierna, caratterizzata dalla velocità e da una predominanza dell’esteriorità sull’interiorità.

“Non ci sono più identità, c’è una sorta di abbandono a se stessi, gli individui prima vivevano con interesse per la vita, per l’esistenza, per la politica che li governava, ora vivono di aperitivi; gli argomenti sono diventati altri. La vita è diventata quasi esclusivamente esteriore e non interiore”, le parole di Pippo Franco. Un cambiamento sicuramente tanto influenzato dall’avvento dei social: “C’è tutto e il contrario di tutto. Ci sono il bene e il male insieme”, ha ammesso.

Pippo Franco, nel corso dell’intervista, si apre anche a racconti molto più personali. Ricorda, dunque, il difficile rapporto con il patrigno: “mia madre dopo la morte di mio padre (Pippo Franco era piccolo, ndr) si è risposata con un altro uomo che non mi ha mai amato.” ha raccontato l’attore, sottolineando però come questo “Mi ha formato molto perché mi ha dato delle informazioni che sono le difese e le aggressioni della vita. Io sono andato con tutto il mio candore, pronto ad amarlo, e lui invece ha rifiutato il mio amore ed è un’esperienza importante. Molto importante perché ti fa capire che la vita è fatta anche di questo”.

Oggi Pippo Franco, volto storico della TV italiana, si tiene lontano dal palco: “Ora il teatro non lo faccio più perché non mi interessa. Vivo la mia esistenza. Faccio tante altre cose. E soprattutto vivo”, ha chiarito a conclusione dell’intervista.



