Pippo Franco indagato per green pass falso/ L’attore: “Estraneo ai fatti e vaccinato”

Nove green pass falsi sarebbero stati sequestrati e fra questi vi sarebbe anche quello del noto artista Pippo Franco. Il condizionale è d’obbligo anche perchè la posizione ufficiale dello stesso presentatore, attore e showman, è quella di totale estraneità. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, i carabinieri del Nas avrebbero posto sotto sequestro nove passaporti vaccinali nell’inchiesta della procura di Roma nei confronti di un medico della stessa capitale, accusato appunto di aver rilasciato diversi green pass fake, di modo da permettere anche a chi non ne avesse diritto, di poter accedere ai luoghi “vietati”.

Tra i beneficiari, scrive ancora il quotidiano di via Solferino, vi sarebbe proprio Pippo Franco, che risulterebbe essere indagato per lo stesso reato. I documenti irregolari di un ex magistrato e di alcuni famigliari dell’attore, sarebbero già stati disattivati presso il database del ministero della salute, ma come emerso dalle intercettazioni il “giro” potrebbe essere molto ampio in quanto il medico in questione avrebbe ricevuto solamente 20 fiale di vaccino, ma dal database risulta una somministrazione di ben 159 dosi, anziché le 120 che si possono ricavare in totale (6 per ogni fiala).

PIPPO FRANCO INDAGATO PER GREEN PASS FALSO: LE PAROLE DEL LEGALE

E’ inoltre emerso che alcuni degli indagati risulterebbero essere vaccinati in giorni in cui gli stessi non erano a Roma, oppure, la data della somministrazione della dose non corrisponderebbero con quella che si trova sul certificato verde. Giovanni Benedetto Stranieri, avvocato di Pippo Franco, ha fatto sapere: «Siamo sorpresi e increduli, Pippo Franco è estraneo a questa vicenda».

Il legale ha chiesto un incontro con i magistrati di modo da chiarire la posizione del suo assistito, mentre lo stesso Pippo Franco, appreso dell’indagine, ha spiegato di essere in possesso di un green pass regolare e di essere inoltre «vaccinato, anche se scettico». La vicenda dei green pass falsi a Roma circola da settimane, e già in passato il figlio di Pippo Franco aveva smentito qualsiasi illazione nei confronti del padre.

