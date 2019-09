Pippo Franco/ “Mio figlio Gabriele a Temptation Island Vip? Tv senza contenuti…”

Pippo Franco non giudica la scelta del figlio Gabriele di partecipare a Temptation Island Vip. «Ha preso questa decisione in totale autonomia», spiega al Tempo. Il noto capocomico del Bagaglino ritiene che amare significhi anche costruire l’indipendenza delle persone care, quindi non si intromette nelle scelte del figlio. Però in quella di partecipare al reality di Canale 5 trova comunque delle similitudini col loro modo di vivere. «Se conosci te stesso non hai paura di nulla, nemmeno di Temptation Island». Ma il reality dei tradimenti, come viene ormai definito, rappresenta anche il tipo di tv che Pippo Franco contrasta. E lo ammette senza giri di parole nell’intervista. «È vero ma sono sicuro che Gabriele avrà i suoi motivi per parteciparvi. E in ogni caso ne uscirà rafforzato». La speranza del comico è che suo figlio ne esca vivo. «Potrà vantarsi di aver vissuto un’esperienza estrema». Pippo Franco però a causa dell’isolamento del figlio non sa cosa sta provando.

PIPPO FRANCO E LO SCANDALO PAMELA PRATI-MARK CALTAGIRONE

Recentemente Pippo Franco è tornato sul palco con Pamela Prati, ma non ha affrontato con la showgirl il tema del matrimonio finto, il cosiddetto scandalo Mark Caltagirone. «La vicenda è stata gonfiata in modo incredibile dai media», racconta al Tempo. Secondo il comico, che conosce bene la showgirl avendoci lavorato proprio al Bagaglino, questa storia è frutto delle sue fragilità. «In tv le ho consigliato di cercare uno psichiatra che possa aiutarla, e ancora meglio di affidarsi alla preghiera». E questo è il suggerimento che Pippo Franco si sente di continuare a darle. In effetti da tempo continua a lanciare messaggi di spiritualità e crescita interiore, quindi Pamela Prati non ne è esente. A tal proposito, Pippo Franco sta lavorando ad un programma da trasmettere sui social dove affrontare argomenti che in tv non possono essere trattati. «Oggi viviamo in una trappola», aggiunge il comico.

PIPPO FRANCO E I NUOVI PROGETTI “SPIRITUALI”

Visto che l’uomo è diventato un numero secondo Pippo Franco, bisogna concentrarsi ora sull’anima. Ma il comico sa bene che l’uomo «è spinto a pensieri vuoti e superficiali», quindi attraverso il suo programma proverà a fornire gli strumenti per superare questa contraddizione. Ma lo farà in modo divertente. Pippo Franco ha ammesso nell’intervista al Tempo di aver provato a portare questo programma in tv, ma senza successo. «Quando provi a dire qualcosa fuori dal coro o ti censurano o ti escludono». I social per Pippo Franco hanno superato la televisione quanto a libertà di espressione, quindi ha scelto questo mezzo. «La televisione ormai trasmesse solo talent, game show e intrattenimento senza contenuti. Con qualche rara eccezione». Evidentemente lo storico comico del Bagaglino sente di aver colto la necessità di questi tempi in cui prevale la superficialità rispetto alla spiritualità, e vuole quindi dare il suo contributo con l’arma che sa usare meglio, l’ironia.



