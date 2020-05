Pippo Franco/ “Mio figlio Gabriele? Temptation Island lo ha aiutato. Una grazia!”

Pubblicità

Che fine ha fatto Pippo Franco? Il noto attore e conduttore è scomparso dalla tv ormai da tempo ma, come lui stesso fa sapere, per una sua scelta. Intervistato da Libero Quotidiano, Franco infatti ha dichiarato che “È stata una mia scelta, sono io ad aver censurato la tv.” Spiega allora di averlo fatto perché: “Negli ultimi anni i programmi sono sempre all’insegna del non contenuto, della risata fine a se stessa, mentre io faccio parte della scuola di Sordi, Tognazzi, Manfredi e Totò”. Il conduttore prosegue: “Il mio era un cabaret che viveva dell’osservazione della realtà. La tv di oggi insegue la superficialità, per questo ho preferito concentrarmi su teatro e cinema”. Oltre che su questioni di carattere lavorativo, Pippo ha detto la sua anche sulla partecipazione di suo figlio Gabriele a Temptation Island, definendola come “una grazia”.

Pubblicità

Pippo Franco parla della rottura tra suo figlio Gabriele e Silvia Tirado

“Conosco molto bene mio figlio: è incapace di tradire”, ha infatti ammesso Pippo Franco, che ha detto la sua anche su Silvia Tirado, oggi ex fidanzata di suo figlio Gabriele. “All’epoca stava assieme a questa ragazza, che noi genitori abbiamo conosciuto di sfuggita. Ci saremmo detti al massimo ‘ciao’.” spiega il conduttore. Sulla rottura tra Gabriele e la Tirado, continua: “Capisce bene quindi che eravamo preoccupati… – ammette ancora Pippo Franco, che sull’argomento conclude così – Il reality ha aiutato mio figlio a fare chiarezza: in fondo solo attraverso l’esperienza possiamo capire meglio noi stessi e gli altri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA