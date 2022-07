Pippo Franco ricoverato al Policlinico Gemelli Roma/ Come sta: “Malore, forse ictus…”

COME STA PIPPO FRANCO: RICOVERATO DOPO MALORE

I fan di Pippo Franco sono in ansia dopo che è trapelata la notizia del ricovero in ospedale del comico. A darne notizia è Fanpage, spiegando che il simbolo del Bagaglino si trova in queste ore ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Riguardo le condizioni di salute, però, si sa poco. La grande apprensione è legata al fatto che l’esperto di gossip Alessandro Rosica avrebbe parlato sui social di condizioni molto gravi. Pippo Franco avrebbe accusato un malore nella notte e, una volta arrivato in ospedale, gli sarebbe stato diagnosticato un ictus. Questa la ricostruzione di Rosica che però, è bene precisarlo, non è confermata.

Al momento si sa solo che il comico è ricoverato, ma nulla si sa di certo né sulle cause né sulle attuali condizioni di salute. Si attendono, quindi, sviluppi e aggiornamenti su questa notizia, anche da parte della stessa famiglia di Pippo Franco. Oltre ad essere uno dei comici più amati, è anche padre di Simone e Gabriele Pippo. Quest’ultimo è noto per la partecipazione al reality Temptation Island nell’edizione 2019.

PIPPO FRANCO E L’IGNOBILE BUFALA DEI GIORNI SCORSI

La notizia del possibile malore di Pippo Franco tra l’altro arriva in un momento delicato per il comico. Proprio pochi giorni fa era circolata un’indiscrezione di cattivo gusto sulle sorti del comico simbolo del Bagaglino. Si trattava della bufala sulla morte di Pippo Franco. Purtroppo non è il primo personaggio che finisce nel mirino di chi costruisce ignobili fake news. Anche per questo motivo le prime voci sul suo ricovero sono state prese con le attenzioni del caso.

Motivo per il quale è d’obbligo usare il condizionale quando si riportano i rumors sul presunto ictus che lo avrebbe colpito questa notte e che sarebbe la ragione del suo ricovero. L’auspicio è che il ricovero di Pippo Franco non sia legato ad un malore né a nulla di grave e che la famiglia del comico possa preso fare chiarezza sulle condizioni di un salute di un personaggio che, proprio in virtù della sua popolarità e dell’affetto costruito con la sua carriera, richiama grande attenzione su di sé.

