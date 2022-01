Pippo Franco, terza dose allo Spallanzani/ “Mai scettico, pass falso? Io estraneo”

Le telecamere di Mattino 5 hanno ripreso in esclusiva Pippo Franco e il figlio Gabriele, mentre si recavano all’istituto Spallanzani di Roma per sottoporsi alla terza dose di vaccino anti covid. “Tutto fatto, si tutto a posto, si si tranquilli – ha commentato dopo la somministrazione il figlio dello stesso artista, parlando con le telecamere del programma Mediaset – dovevamo farla, ho degli amici, uno in particolare che nonostante la terza dose ha comunque 40 di febbre e ha preso il covid, e quindi per evitare di terapia intensiva direi che conviene farla”.

Nelle scorse settimane Pippo Franco era rimasto invischiato in un caso di green pass falso, situazione per cui lo stesso artista si è sempre dichiarato estraneo, e il figlio Gabriele oggi ha spiegato: “Speriamo che il Green Pass si sblocchi? Sì, mi stanno impedendo di fare pubbliche relazioni, di uscire, il mio mesterie come il suo si basa parecchio su queste dinamiche”.

PIPPO FRANCO A MATTINO 5: “OGNUNO INTERPRETA LE COSE COME VUOLE…”

Prima di ricevere il booster aveva invece parlato proprio il noto attore e conduttore televisivo, che aveva spiegato: “Sono contento certo di fare la terza dose – le parole di Pippo Franco – sopra i 50 bisogna farla quindi io sono venuta a farla. Lo scetticismo iniziale? Mai stato scettico, ognuno interpreta la realtà come vuole. Il green pass non è un problema che mi riguarda nel senso che le cose vanno come devono andare, sono stato ingiustamente accusato di cose che non mi riguardano e ora vado a fare quello che devo fare”.

A metà settembre Pippo Franco era stato ospite di Myrta Merlino presso l’Aria che Tira e alla domanda se fosse vaccinato aveva replicato: “Preferisco non rispondere, vi basti sapere che ho il Green Pass”. Due giorni dopo era apparsa una foto su Instagram, poi rimossa, in cui Pippo Franco era in uno studio medico per ricevere il vaccino, con tanto di frase “scettico ma vaccinato”.



