Pippo Inzaghi, scherzo Le Iene/ Video: avvelenato da un tifoso del Crotone

L’allenatore del Benevento Pippo Inzaghi è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Prima della chiusura dei locali per l’ulteriore stretta anti-Covid, SuperPippo una volta a settimana si concedeva con la sua fidanzata Angela Robusti una cena dal mitico Pascalucci, ristorante famoso per il pesce. Angela, ex modella classe 1990, è legata a Inzaghi da 4 anni ed è stata complice de Le Iene per organizzare lo scherzo all’attuale tecnico del Benevento Calcio. Inzaghi va a cena con la fidanzata al Pascalucci, un ristorante che frequenta spesso. Il proprietario gli propone una spigola freschissima: “Pescata oggi questa eh… con l’amo”. La coppia si gode la cena e Inzaghi, su richiesta di Pascalucci, registra anche un video di ringraziamento per il fornitore della spigola. Il giorno dopo, però, qualcosa va storto.

Pippo Inzaghi avvelenato da un tifoso del Crotone: lo scherzo de Le Iene

Pippo Inzaghi riceve la telefonata di Pascalucci che gli comunica che un cliente è andata in ospedale dopo aver cenato nel ristorante di pesce e sono quindi arrivati i medici della Asl a fare dei controlli. Intanto a casa Angela inizia ad accusare dei dolori allo stomaco. I medici della Asl si presentano a casa di Inzaghi per visitare l’allenatore e la fidanzata: i due hanno contratto un parassita presente nella spigola. Ad Angela, che continua a fingere dolori addominali, viene fatto un fantomatico clistere. “Ma cosa abbiamo combinato… non mangiamo mai fuori, oh…”, si lamenta l’ex bomber. I medici decidono di portare la coppia all’ospedale Cotugno: durante il tragitto scoprono che la spigola è stato contaminata in maniera dolosa dal fornitore tifoso del Crotone, rivale calcistica del Benevento. Inzaghi quando incontra il fornitore si infuria ma presto scopo che è tutto uno scherzo della Iena Alessandro Di Sarno. Clicca qui per vedere il video dello scherzo a Pippo Inzaghi

