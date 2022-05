Pippo Santonastaso, chi è?/ Il duo con il fratello Mario, spalla di Banfi e Villaggio

Pippo Santonastaso, attore e cabarettista con il fratello Mario

Pippo Santonastaso è un attore e cabarettista italiano. Giuseppe, in arte “Pippo”, è nato a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, il 25 maggio 1936 in una famiglia di origine napoletana. “La mia è una famiglia ricca di voglia di fare, dopo tutte le batoste che abbiamo preso durante la guerra. Papà era napoletano ed era procuratore delle imposte in un’isola della Dalmazia, quando l’isola fu occupata dai croati che decisero di deportarci. Quando l’isola fu poi liberata dai titini, papà organizzò la fuga con un peschereccio verso Trieste, dove abbiamo fatto per anni la vita dei profughi giuliani prima di stabilirci definitivamente a Bologna”, ha raccontato su Avvenire. È stato scoperto da Marcello Marchesi (lanciò anche Sandra Mondaini, Gino Bramieri, Walter Chiari, Gianni Morandi, Cochi e Renato, Paolo Villaggio) in coppia con il fratello Mario, chitarrista, che faceva da spalla a Pippo. I fratelli Santonastaso, tra i primi esponenti della comicità di genere demenziale, hanno mosso i primi passi al Derby di Milano e di seguito in televisione: nel 1970 Marchesi li ha voluti nel suo programma “Ti piace la mia faccia?”.

JULIJA TYMOSHENKO, CHI È EX PREMIER UCRAINA/ "Putin vuole restaurare impero zarista"

Pippo Santonastaso, il debutto al cinema

Da lì in poi Pippo e Mario Santonastaso sono apparsi in molti show televisivi: da “Per un gradino in più” a “Chi è di scena”, dall’edizione 1977-78 di “Domenica in (Uffa, domani è lunedì)” a “Gran Canal” di Corrado su Rai 2, dove facevano parte del cast fisso con i loro sketch. I due fratelli sono stati anche protagonisti di una trasmissione tutta loro dal titolo “Uno+Uno=Duo” nel 1974. Pippo Santonastaso ha anche debuttato al cinema nel 1976 con “Passi furtivi in una notte boia” di Vincenzo Rigo. Ha recitato al fianco di Lino Banfi, Paolo Villaggio e Adriano Celentano. “Nella bella commedia italiana degli anni ’80 a volte c’erano delle cose anche molto brutte, le facevo lo stesso cercando di aggiustarle. Mi sono permesso spesso di dare anche qualche consiglio per migliorare le trame e in molti casi mi hanno seguito”, ha ricordato Pippo in una recente intervista a Il Giornale Off.

LEGGI ANCHE:

EDITH BRUCK, CHI È/ "Deportata nel campo di concentramento dove fu uccisa mia madre"Giuliana De Sio/ "Non riesco a comunicare amore agli uomini. Su Troisi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA