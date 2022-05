Pippo Santonastaso, chi è il figlio di Andrea Santonastaso/ Sulle orme del padre e i fumetti

Andrea Santonastaso: attore come il padre Pippo

Andrea Santonastaso è il figlio del celebre Pippo Santonastaso. Nato a Bologna nel 1967, Andrea è cresciuto in una famiglia che l’arte l’ha sempre avuta nel sangue. Il padre Pippo ha costituito con il fratello Mario una coppia comica molto in voga tra gli anni ‘70 e ‘90, sua zia Lucia è stata una cantante e campionessa del quiz televisivo Il Musichiere oltre che apprezzata cantante. Lo zio Mario è stato anche scultore, mentre la zia materna Elvira Notari è indicata nell’enciclopedia del cinema come la prima regista donna e la mamma dei fratelli Santonastaso, Anna, ha collaborato con sua sorella Elvira. Il nonno, Tommaso Santonastaso, proiettava i film sui muri di casa per la famiglia e per i vicini. Andrea si è formato come attore al Laboratorio teatrale del CIMES – Centro di Musica e Spettacolo presso l’Università di Bologna, debuttando a teatro nel 1989. Nel 1995 arriva in televisione come volto di alcuni spot pubblicitari, mentre nel 1997 debutta al cinema con “Dichiarazioni d’amore” di Pupi Avati.

Andrea Santonastaso: la carriera e la passione per i fumetti

Andrea Santonastaso ha recitato in alcune celebre fiction come “Don Matteo” e “L’ispettore Coliandro” e ha lavorato con grandi registi come Wim Wenders, Cristina Comencini e Massimo Venier. È anche conduttore radiofonico: conduce “Per fortuna che c’è la Radio” e “Nessuno è perfetto” su Radio 2. Andrea è anche un grande appassionato di fumetti, uno dei suoi ultimi spettacoli teatrali si intitola “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”, ispirata alla figura del grande fumettista Andrea Pazienza, Paz: “Ho un passato da disegnatore di fumetti. Paz è il motivo per il quale ho iniziato a fare fumetti, perché mi ispiravo a lui. Secondo me è stato un portatore sano di creatività, liberto e anche di rivoluzione”, ha spiegato Santonastaso in un’intervista su Valdelsasette.

