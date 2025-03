Pippo Santonastaso, conosciuto anche come Giuseppe Santonastaso, è uno degli ospiti della trasmissione Splendida Cornice, programma che vede la conduzione di Geppi Cucciari. Pippo è un attore e comico che ha lavorato sia a livello teatrale che nel mondo della tv e ha riscontrato negli anni grande successo. Andiamo a vedere chi è Pippo.

Pippo Santonastaso nasce a Castel San Giovanni il 25 Maggio 1936, piccolo paese in provincia di Piacenza. L’uomo ha però origini campane e l’influenza emiliana e campana ha dato un grande contributo per il suo sviluppo come artista. Pippo ha un fratello, Mario, che ha condiviso per anni il suo lavoro in coppia con lui e la sorella Lucia, che ha invece avuto una carriera come cantante.

Fin da piccolo Pippo coltiva una predisposizione verso la comicità e il cabaret e a inizio anni ’60 comincia a lavorare insieme al fratello. La coppia funziona benissimo e per anni fanno parte della comicità teatrale italiana: Mario suona e accompagna con la musica gli sketch comici di Pippo ed i due iniziano a girare i teatri in tutta Italia. I risultati sono travolgenti.

Pippo Santonastaso, il debutto in televisione e il rapporto con il figlio Andrea

Nel 1970 i fratelli Mario e Pippo debuttano in televisione, diventano poi presenza fissa su Rai 2 con Corrado. Nel 1976 debutta anche nel mondo del cinema e la sua carriera è stata emozionante e piuttosto importante. Anche i figli hanno provato a ripercorrere le sue orme con Andrea che è un attore piuttosto conosciuto. Parlando a Interviste Romane Pippo Santonastaso ha raccontato la sua ascesa e ha ammesso:

“Non posso che essere soddisfatto della mia vita, ho realizzato i miei sogni per quel che riguarda il teatro, il televisione e il cinema”. L’uomo ha ribadito di essere grato per la sua vita e ha ricordato: “Ho una moglie stupenda che conobbi durante le feste che facevamo in casa ed ora siamo a 58 anni di matrimonio”. Allo stesso tempo spesso ha ricordato che gli manca il fratello Mario venuto a mancare qualche anno fa e con il quale ha condiviso tutta la sua vita.

Pippo Santonastaso ha parlato con tanti uomini dello spettacolo ed ha stretto legami con chiunque ma ha ricordato: “Chi mi è rimasto più nel cuore sul lato umano è Adriano Celentano, un personaggio molto tranquillo ma con cui si sta bene insieme. Non è esigente e accettava anche consigli durante il film”, ha ricordato.