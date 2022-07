Piqué sommerso dai fischi sul campo del Clásico/ Fan non perdonano le corna a Shakira

Shakira e Gerard Piqué addio: cosa si cela dietro e le reazioni

Il mondo del calcio e lo showbiz piangono, in quest’estate 2022 rovente, la rottura di due coppie storiche, si tratta della coppia di ormai ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti e Shakira e Gerard Piqué. Alla base di entrambe le rotture, vi sarebbero dei presunti tradimenti – a detta dei beninformati del gossip internazionale- e particolarmente infuocata si fa in queste ore la separazione del calciatore spagnolo e la cantante colombiana. Come emerge nel web, Gerard Piqué è diventato un thread di fuoco sui social, per alcuni post della partita di calcio amichevole disputatasi tra il Real Madrid e il Barcellona (squadra in cui gioca l’ex di Shakira), che ha visto il difensore finire sommerso dalle reazioni critiche dei fan di Shakira, in seguito alle flash news di gossip degli ultimi giorni che lo tacciano di aver tradito la storica compagna.

In particolare alcune ragazze, di nome Susy Cortez e Miss Bum Bum si sono fatte avanti, testimoniando di avere avuto degli incontri passionali (reali o virtuali) con lo sportivo dagli occhi di ghiaccio, all’insaputa della latin-popstar di Loca.

Cosa è accaduto allo stadio di Las Vegas, ai danni di Piqué: il post virale

In occasione de “El Clásico español” , tenutosi tra i due club più titolati di Spagna domenica 24 luglio 2022 nella “sin-city”, ovvero la città del peccato Las Vegas, Gerard Piqué è stato in più occasioni accolto da fischi e grida degli spettatori accorsi al match, in segno di supporto a Shakira. Un’accoglienza tempestosa per lo spagnolo in campo, nella sua roccaforte, ma che almeno all’apparenza non avrebbe intaccato la lucidità e la forza di volontà dello sportivo difensore nell’ultimo appuntamento di lavoro.

El público no perdona los cachos de Piqué a Shakira Gerard Piqué tocaba el balón y era abucheado por todo el público que asistió a estadio en Las Vegas para ver el partido entre Barcelona FC y Real Madrid “Shakira, Shakira, Shakira”, gritaban en apoyo a la cantante colombiana pic.twitter.com/AsMv19skVE — Gabriel Ramos (@periodistagabo) July 24, 2022

“Il pubblico non perdona le corna di Piqué a Shakira- si legge tra le righe di un video condiviso in lingua spagnola e diventato virale su Twitter, a testimonianza di quanto accaduto nella città del peccato-. Gerard tocca la palla e viene fischiato dall’intero pubblico accorso allo stadio per il match Barcelona FC & Real Madrid. ‘Shakira’ gridano i fan in supporto della cantante colombiana”.

