PIQUED JACKS, SAN MARINO AGLI EUROVISION 2023/ Mara Maionchi: “Caz*o che bravi”

Sul palco dell’Eurovision 2023 sono saliti i Piqued Jacks, per conto di San Marino con la loro Like an Animal. Un pezzo che si presentava indie, ma che a conti fatti sembra avere molte più sonorità rock anni ’80. Entusiasta la reazione di Mara Maionchi, che urlando i suoi elogi, ad un certo punto si lascia andare ad un “cazzo che bravi!” con un leggero imbarazzo da parte del collega, che tuttavia se la ride tranquillo. (Agg di Lorenzo Drigo)

Eurovision 2023: chi sono i Piqued Jacks

San Marino rappresenta un po’ l’alternativa per gli artisti “senza patria”, ovvero che non sono stati scelti dal proprio Paese per rappresentarlo, ma che vogliono provare a partecipare all’Eurovision. Quest’anno, all’Eurovision 2023 andranno i Piqued Jacks, band di alt-rock, toscani, con il brano Like An Animal, che presenteranno alla semifinale di giovedì 11 maggio sul palco della Liverpool Arena.

La selezione avviene con la manifestazione Una voce per San Marino e possono partecipare artisti da tutto il mondo: non è necessario infatti essere nati nella piccola repubblica, né cantare in italiano. Quest’anno, per esempio, sono arrivati in finale anche Alfie Arcuri, vincitore di The Voice Australia sette anni fa, e Ronela Hajati, rappresentante dell’Albania all’Eurovision dello scorso anno. San Marino partecipa alla gara dal 2008.

Piqued Jacks, chi è la band toscana rappresentante di San Marino, in gara all’Eurovision 2023

E-King, Majic-o, littleladle e HolyHargot sono i nomi d’arte dei quattro membri della band Piqued Jacks che nasce a Buggiano nel 2006. Nonostante non siano molto conosciuti in Italia, la band ha avuto esperienze importanti all’estero, suonando con Boomtown Rats, Interpol e Chevelle e i loro brani vengono suonati nelle radio a livello internazionale. Il loro ultimo album è Syncronizer, uscito nel 2021, per il cui lancio la band ha fatto skydiving da 4300 metri per poi atterrare ed eseguire la tracklist del disco dal vivo.

Il genere è un alt-rock molto energico e coinvolgente e il brano Like An Animal, l’inedito presentato al concorso Una voce per San Marino, ha convinto la giuria presieduta da Al Bano, vincendo su 22 concorrenti. Abbiamo così due possibilità quest’anno all’Eurovision 2023, anche se per due nazioni diverse: i Piqued Jacks saranno infatti l’alternativa italiana a Marco Mengoni.

Piqued Jacks, il significato della canzone Like an animal, in semifinale all’Eurovision 2023

Il brano Like An Animal portato all’Eurovision 2023 parla semplicemente della grande attrazione che il cantante prova per una donna che incontra in un club, descrivendola e parlando delle sensazioni che lei gli suscita. È un pezzo molto “americano” musicalmente e molto rock anni ’80, più che indie, ma con sonorità decisamente contemporanee.

Piqued Jacks il video di Like An Animal, Eurovision 2023













