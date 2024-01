Piramide di Micerino a Giza sarà ricoperta di granito/ “Così tornerà allo stato originario”: è polemica

Sta facendo discutere il piano di ristrutturazione della piramide di Micerino, in quel di Giza, la più piccola delle tre famose strutture. Quando venne costruita, si legge su businessinsider, la piramide era ricoperta di granito ma con il tempo il rivestimento originario è andato perduto. Il progetto nuovo prevede che, nel giro di tre anni, si ripristinerà lo stato originale della stessa piramide di Micerino, così come decisione da Mostafa Waziri, capo della missione egiziano-giapponese, secondo cui per la prima volta sarà possibile rivedere la piramide nel suo stato originale.

Il team ha già parlato di «progetto del secolo» e «un dono dell’Egitto al mondo». Peccato però che, come detto in apertura, il video pubblicato sui social (che trovate qui sotto), stia creando un po di polemiche fra alcuni egittologi e archeologi secondo cui l’opera di restauro non si dovrebbe fare, in quanto si corre comunque il rischio di rovinare un bene ritenuto sacro e intoccabile. “A quando il raddrizzamento della torre di Pisa?” ha commentato qualcuno ironico.

PIRAMIDE DI MICERINO A GIZA SARÀ RICOPERTA DI GRANITO: IL COMMENTO DI DUE EGITTOLOGHE

“Impossibile!” è stato il commento dell’egittologa Monica Hanna “L’unica cosa che mancava era aggiungere delle piastrelle alla piramide di Menkaure! Quando smetteremo di commettere assurdità nella gestione del patrimonio egiziano?”. E ancora: “Tutti i principi internazionali sul restauro vietano tali interventi”.

Più possibilista invece Salima Ikram, egittologa dell’università americana del Cairo, secondo cui il progetto potrebbe funzionare, a patto però che “le pietre utilizzate siano quelle trovate intorno ad esso, e non se ne aggiungano di nuove che non appartengono alla piramide”. L’Egitto è un Paese che ha un turismo estremamente sviluppato e di conseguenza punta tutto sul proprio patrimonio, a cominciare proprio dalle piramidi. Recentemente è stato distrutto il centro d’arte Darb 1718, considerata una istituzioni per gli amanti della cultura egizia, per allargare una strada de Il Cairo e ciò aveva creato una sommossa popolare fra i residenti.

