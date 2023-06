PIRAMIDE DI PAURA/ Il cult prodotto da Steven Spielberg

Sono trascorsi quasi quarant’anni dall’uscita nelle sale di Piramide di paura, anche conosciuto come Young Sherlock Holmes. Il film di Barry Levinson del 1985 racconta il primo incontro tra Holmes e il suo assistente John Watson adolescenti, impegnati a risolvere un misterioso caso di omicidio. Ora la pellicola arriva per la prima volta in Steelbook Blu-ray grazie a Plaion Pictures in collaborazione con Paramount: un’occasione da non perdere.

Tyler Rake 2, da oggi il film su Netflix/ Chris Hemsworth torna nell'action-thriller

SINOSSI – Cosa sarebbe successo se Sherlock Holmes e il Dott. Watson si fossero conosciuti ai tempi della scuola? E’ esattamente ciò che ci racconta il regista Barry Levinson (A cena con gli amici, Rain Man – L’uomo della pioggia, Bandits), in un film spettacolare e ricco di effetti speciali che vede il supersegugio alle prese con il suo primo vero caso! Quando una serie di strani ed incomprensibili omicidi sconvolge Londra, il Giovane Holmes e il suo nuovo amico Watson si trovano involontariamente coinvolti nel fitto mistero. Così “il gioco ha inizio!” e l’investigatore in erba si ritrova alle prese con il caso più incredibile della sua straordinaria carriera.

ORPHAN: FIRST KILL/ La terrificante saga dell’inquietante Esther continua

In Piramide di paura c’è molto Conan Doyle, ma c’è anche molto Spielberg (protagonista come produttore esecutivo). Un film di intrattenimento brillante e intelligente, che vanta un grande lavoro di scrittura cinematografica – sceneggiatura di Chris Columbus (Gremlins e Goonies) – e ambientazioni di spessore, senza dimenticare gli elaborati effetti speciali per l’epoca. Ci sono un po’ troppi clichè americani sulla Londra di fine Ottocento, ma si può chiedere un occhio: Young Sherlock Holmes rievoca il mondo tradizionale dell’amato detective tra nebbia, carrozze e case sospette. Un universo difficile da non amare.

Book Club - Tutto può succedere, Rai 3/ L'eros e la mezza età, in onda oggi venerdì 16 giugno 2023

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA