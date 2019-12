Pirata della strada investe mamma e bimbo 2 anni/ Fuga a Brescia, il piccolo è grave

Paura nel Bresciano questa mattina quando precisamente a Coccaglio un pirata della strada ha investito mamma e bimbo di 2 anni per poi fuggire senza prestare soccorso alle due vittime travolte dall’auto in corsa. Stavano attraversando semplicemente le strisce pedonali, pensavano di essere ovviamente al sicuro, ma un’auto è sbucata dall’incrocio e senza frenare in tempo ha investito facendosi sbalzare per metri tanto la giovane madre quando il piccolo di 2 anni che era con lei. Al momento il bimbo è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre le forze dell’ordine sono alla ricerca del pirata della strada accusato di come minimo di omissione di soccorso, nella speranza non si aggravino le condizioni del bambino. Il dramma è avvenuto nel piccolo paese di Coccaglio, mentre la donna stava attraversando via Achille Grandi sulle strisce: l’impatto, raccontano i primi testimoni, è stato violentissimo e sono multipli i traumi riportati dal bimbo e della stessa madre.

PIRATA DELLA STRADA NEL BRESCIANO: IL BIMBO INVESTITO È GRAVISSIMO

Il – o la – pirata della strada non si è minimamente fermato per sincerarsi delle condizioni di mamma e bambino ed è fuggito a grande velocità, riporta Brescia Today: l’allarme è scattato attorno alle 8.30 mentre poco dopo sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l’elisoccorso, partito da Brescia. Sono stati i testimoni ad avvertire le forze dell’ordine e i soccorsi dopo aver prestato le prime cure alla mamma, praticamente illesa e al piccolo invece valutato subito in condizioni molto gravi. Le stime della scientifica sono in corso anche per capire da che punto e in che modo la mamma e il piccolo sul passeggino siano stati colpiti e sbalzati sull’asfalto per diversi metri. Secondo il Corriere della Sera, nella sua edizione di Brescia, riporta che addirittura il bimbo sarebbe al momento in coma mentre lotta tra la vita e la morte.

