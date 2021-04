Pirati dei Caraibi 6 ci sarà?/ Data uscita, trama: torna Jack Sparrow (Johnny Depp)?

Gli appassionati della saga de I Pirati dei Caraibi aspettano trepidanti l’annuncio ufficiale del sesto film. Il quinto è uscito a maggio del 2017 e ha guadagnato quasi ottocento milioni di dollari in tutto il mondo, segnando un traguardo importante al botteghino. I rumors e le indiscrezioni reperite in rete sul sesto capitolo della saga sembrano abbastanza promettenti. Si vocifera infatti che Disney stia seriamente pensando ai Pirati dei Caraibi 6, anche se ancora non è chiaro se si farà e se tornerà Jack Sparrow con Johnny Depp. L’attore Lee Arenberg, non più di dodici mesi fa, aveva espresso parole molto chiare sul sequel: “Stanno certamente parlando del progetto, per quanto ne so”.

PIRATI DEI CARAIBI LA VENDETTA DI SALAZAR/ Ultimo capitolo della saga? Le curiosità sul film

Johnny Depp torna nei Pirati dei Caraibi 6?

Non sembrano esserci grosse chances di rivedere Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi 6. Il produttore del film, Jerry Bruckheimer, tuttavia ha lasciato una piccola speranza in merito al suo ritorno. Una speranza che fa sorridere i fan del film, ma che non illude i più prudenti, ormai certi che il cast sarà sempre più improntato al femminile. Bruckheimer, nei mesi scorsi tramite il sito Collider, ha alimentato il mistero, dichiarando: “Per quello che stiamo sviluppando in questo momento, non siamo sicuri del ruolo di Johnny Depp… Quindi, dovremo vedere”.

