Pirati dei Caraibi 6 senza Johnny Depp come Harry Potter senza Radcliffe/ Web furioso

Johnny Depp, storico e assoluto protagonista della saga “Pirati dei Caraibi” della Disney, non sarà presente nel sesto capitolo che dovrebbe avere una svolta femminile. Jack Sparrow, il personaggio egocentrico ed eccentrico interpretato da Johnny Depp dovrebbe essere sostituito da Karen Gillan, l’attrice nota per il ruolo di Nebula in “Guardiani della galassia” e negli ultimi film degli Avengers. L’assenza di Johnny ha scatenato la dura reazione dei fans che, su Twitter, stanno puntando il dito contro la Disney, rea di aver rinunciato all’attore che, con il suo carisma e il suo talento, ha contribuito all’incredibile successo della saga. Su Twitter, il nome di Johnny Depp è entrato in tendenza e gli utenti annunciano di essere pronti a boiocottare il film non considerando giusta l’assenza di Johnny Depp e di conseguenza di Jack Sparrow, il personaggio che ha animato i precedenti film.

JOHNNY DEPP FUORI DAI PIRATI DEI CARAIBI: FANS PRONTI A BOICOTTARE

La Disney ha deciso di rinunciare a Johnny Depp per il sesto capito dei Pirati dei Caraibi scatenando la reazione del popolo dei social, schierato in massa con l’attore di Hollywood. “Per chi afferma che vedere Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp è come vedere i film di questa saga senza Daniel Radcliffe“, scrive un utente. “Volevo dire alla Disney che amo pirati dei Caraibi da quando ho 8 anni, a farmelo amare è stato Johnny Depp con la sua interpretazione di Jack Sparrow, senza di lui non ha senso”, scrive un altro utente. E ancora: “Vorrei dire che pirati dei Caraibi è Jack Sparrow e che Jack Sparrow è Johnny Depp, quindi se non c’è Johnny Depp non c’è Jack Sparrow e se non c’è Jack Sparrow non c’è Pirati dei Caraibi”. Johnny Depp, dunque, non sarà presente nel nuovo capitolo dei Pirati: il film riuscirà ad ottenere il successo ottenuto dai film precedenti?



Vorrei dire che pirati dei Caraibi è Jack Sparrow e che Jack Sparrow è Johnny Depp, quindi se non c'è Johnny Depp non c'è Jack Sparrow e se non c'è Jack Sparrow non c'è Pirati dei Caraibi. Fine del rompicapo #Disney pic.twitter.com/aSGWPjfIbs — Vagliò🍟 (@Roberta_DF_) June 27, 2020

Volevo dire alla Disney che amo pirati dei Caraibi da quando ho 8 anni, a farmelo amare è stato johnny Depp con la sua interpretazione di jack sparrow, senza di lui non ha senso. pic.twitter.com/KBoESVbnXE — Giulia (@ailuigiuliaa) June 27, 2020

"Harry Potter":

Per chi afferma che vedere Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp è come vedere i film di questa saga senza Daniel Radcliffe pic.twitter.com/Ijh57KLkUQ — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 27, 2020





