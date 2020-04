Pirati dei Caraibi 6 si farà?/ Il reboot è ancora nei piani della Disney: i dettagli

Pubblicità

Pirati dei Caraibi 6 ci sarà? È questo che si chiedono i fan della saga con Johnny Depp ormai da lungo tempo. Che la Disney avesse in progetto un nuovo capitolo per lo show è ormai cosa certa, se questo vedrà la luce è tuttavia ancora da comprendere. Sebbene non ci siano ancora notizie o comunque ipotesi su una data di uscita, la Disney starebbe cercando di rinnovare il franchise. Infatti il prossimo capitolo potrebbe non essere un sequel bensì un reboot. Tuttavia non è chiaro se lo studio svilupperà delle storie originali con personaggi dunque mai visti prima oppure riproporrà dei “remake” di vicende già raccontate. Questo pone dunque le basi per un altro determinante quesito: il Capitano Jack Sparrow che conosciamo, dunque Johnny Depp, ci sarà nel sesto capitolo? Difficile crederlo qualora venisse confermato il nuovo capitolo come reboot.

Pirati dei Caraibi 6, Lee Arenberg parla dei piani della Disney

Intanto proprio pochi giorni fa si è tornati a parlare di Pirati dei Caraibi 6 quando Lee Arenberg, interprete del pirata Pintel nella prima trilogia con Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley, ha confermato che alla Disney “se ne sta decisamente discutendo, per quel che ne so”. L’attore lo ha confermato nel corso di una puntata del videocast Kendall Talks TV, dove ha inoltre aggiunto che gli piacerebbe tornare nei panni di Pintel, anche se “ne hanno già fatti due senza di noi, quindi chissà!” Da specificare che con “noi” Arenberg si riferisce a se stesso e a Mackenzie Crook, che portava sullo schermo l’inseparabile compare Ragetti.



