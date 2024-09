Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, diretto da Gore Verbinsky

Venerdì 27 settembre, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda il film fantastico e d’avventura del 2007 dal titolo Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, il terzo episodio della saga dedicata alla celebre attrazione del parco dei divertimenti Disney e diretta dal regista Gore Verbinski che si è occupato anche dei primi due capitoli. La sceneggiatura è scritta a quattro mani da Terry Rossio e Ted Eliott.

Nel cast del film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ci sono ancora una volta Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley e Stellan Skarsgard. La colonna sono della pellicola è stata creata da Hans Zimmer mentre i bellissimi costumi sono di Penny Rose.

La trama del film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: Jack Sparrow salva Elisabeth dal suo amore

In Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, Lord Beckett ha deciso di dichiarare guerra alla pirateria facendo imprigionare e poi uccidere moltissime persone che accusa di essere dei pirati senza però averne le necessarie prove. Will, Elizabeth e il resto della banda, invece, sono a Singapore da Sao Feng, perché sono alla ricerca delle carte nautiche che sono in grado di condurli a scovare il tesoro del malvagio Davy Jones.

All’interno di uno degli scrigni del suo tesoro, poi, è intrappolato anche Jack Sparrow e la sua nave, la Perla Nera. Mentre sono sul punto di ottenere le carte nautiche, Will e gli altri rischiano di finire nella rete di Lord Beckett ma riescono a scappare. Will ottiene le carte promettendo a Feng di dargli in cambio Jack: in questo modo il giovane potrà riavere indietro non solo la Perla Nera ma anche il padre Sputafuoco.

La ciurma inizia così la navigazione oltre i confini del mondo, la stessa tratta fatta da Jack e la sua Perla Nera prima di essere intrappolati. Lungo questo percorso magico si incontrano anche le anime di diversi defunti, come quella del padre di Elizabeth, il quale rivela che pugnalando al cuore Davy Jones sarà poi costretto a prendere il suo posto come capitano della nave Olandese Volante.

Intanto Jack in qualche modo riesce a fuggire dalla sua prigionia e si ricongiunge al resto della sua ciurma: il suo piano è quello di utilizzare Will come esca per riuscire a distrarre Feng e Beckett, ormai alleati, e trovare il tesoro. Dopo una serie di peripezie, si arriva allo scontro finale fra la Perla Nera e l’Olandese Volante, in una battaglia senza esclusioni di colpi. Non essendo certi di sopravvivere, Will ed Elizabeth decidono di sposarsi con la benedizione di Barbarossa.

Purtroppo, però, la felicità dei due sposi dura davvero poco perché Will riesce in battaglia ad uccidere il capitano dell’Olandese Volante e quindi prende il suo posto, perdendo il cuore che viene chiuso nello scrigno magico. Elizabeth è così costretta a scappare con Jack e non fa neanche in tempo a dirgli di aspettare un figlio: Sparrow la salva giusto in tempo, mandando alla deriva la nave di Will, mentre la moglie gli promette che non lo abbandonerà mai.

Jack Sparrow nel caos della battaglia è riuscito a trafugare le carte nautiche, anche se ha perso il controllo della Perla Nera e il film si chiude con la promessa di nuove avventure. L’ultima scena propone Elizabeth qualche anno dopo che, insieme a suo figlio, guarda da lontano l’Olandese Volante, ormai ad un passo dall’essere raggiunta.