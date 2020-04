Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo/ Su Canale 5 il terzo il film della saga con Johnny Depp

Pubblicità

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2007 dalla casa cinematografica della Walt Disney Pictures in collaborazione con la Jerry Bruckheimer. Film con la regia di Gore Verbinski mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati da Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie e Jay Wolpert. Il montaggio è stato realizzato da Stephen E. Rivkin, le musiche colonna sonora sono frutto del lavoro di Hans Zimmer mentre i costumi sono stati realizzati da Penny Rose. Nel cast sono presenti tra gli altri Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Bill Nighy e Stellan Skarsgard.

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo, la trama del film

Ecco la trama di Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo. La situazione è completamente cambiata dopo l’incredibile vicenda che ha visto il capitano Jack Sparrow di fatto essere rinchiuso all’interno del forziere del malefico David Jones. A trarne benefici dà tutto questo è soprattutto Lord Beckett che sembra finalmente essere riuscito ad ottenere il controllo sui Mari dei Caraibi e in particolar modo mettere alle strette i vari pirati che lo infestano. Questo è stato possibile soprattutto grazie al potere che adesso Lord Beckett può vantare nei confronti dello stesso David Jones che per via di una sortilegio è costretto a realizzare tutti gli ordini che gli vengono impartiti ed in particolar modo di occuparsi della cattura di tutti i pirati presenti sui vari mari. Intanto Elizabeth, Turner, il capitano Barbosa e gli altri pirati rimasti ancora in circolazione sono costretti a incontrarsi segretamente nei luoghi del pirata Sao Feng in maniera tale da prevedere un piano che possa permettere loro di contrastare l’avanzata di lord Beckett e di tutta la compagnia che viene gestita dall’Impero britannico di sua Maestà. Secondo il consiglio dei pirati nobili dovranno occuparsi della vicenda di Jack Sparrow ed in particolar modo dovranno ritrovare il forziere all’interno del quale è stato imprigionato che secondo alcuni ricostruzioni si troverebbe in un luogo ai confini del mondo. I vari protagonisti dovranno quindi partire alla volta di una nuova incredibile avventura durante la quale dovranno superare mille difficoltà ed in particolar modo contrastare la potenza della flotta di lord Beckett e soprattutto dei pirati agli ordini di David Jones.

Video, il trailer di Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo





