Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo/ Su Italia1 il film con Johnny Depp

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo, cast del film in onda oggi, 28 marzo, su Italia1

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo è il film in onda oggi, 28 marzo, su Italia1 in prima serata. Proprio nel bel mezzo della tempesta di gossip e pettegolezzi (legati anche a questioni legale e alla cronaca), Johnny Depp tornerà in replica con un altro film della famosa saga datata ormai oltre dieci anni fa per la gioia del pubblico degli affezionati già pronti a piazzarsi davanti allo schermo. L’appuntamento è quindi fissato con la terza pellicola della serie di Pirati dei Caraibi con Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley e Geoffrey Rush, film del 2007 girato insieme al secondo capitolo ovvero La maledizione del forziere fantasma. Nel primo giorno di programmazione negli Stati Uniti, il 24 maggio, il film ha incassato 13240044 $, un vero e proprio record a quei tempi.

Perfetti sconosciuti/ Su Rete4 il film con Kasia Smutniak (28 marzo)

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo, trama del film

Sarà ancora una volta Johnny Depp a vestire i panni del protagonista de I Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo, il film in cui, troveremo Will Turner, Elizabeth Swann e Capitan Barbosa pronti a imbarcarsi per unirsi ai nove pirati lord della fratellanza e sconfiggere così Lord Cutler Beckett delle Compagnie Delle Indie Orientali. Proprio quest’ultimo è riuscito a mettere le mani sul veliero fantasma, l’Olandese Volante, e solca i mari seminando il panico. Per raggiungere i loro obiettivi adesso sarà necessario che tutti siano presenti ma all’appello manca proprio lui, Jack Sparrow, intrappolato nello scrigno di Davy Jones. Sarà la coppia, con al fianco Barbosa, ad andare alla ricerca del pirata per liberarlo spingendosi fino a Singapore e scontrandosi con il famoso pirata Sao Feng, per ottenere una nave che li porti ai confini del mondo. Proprio questi momenti sono finiti sotto l’occhio della censura cinese che ha deciso di tagliuzzare il film togliendo 10 minuti di sequenza, soprattutto all’inizio, compresa la scena in cui Sao Feng dice “Benvenuti a Singapore“.

LEGGI ANCHE:

L'avventuriero della Luisiana, film Rete4/ Trama e cast: Tyron Power protagonistaSwarm/ Su Rete 4 il film con Michael Caine (oggi, 28 marzo 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA