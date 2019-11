Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo/ Video, su Italia 1 i fil con Johnny Depp

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo va in onda oggi, 25 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il lungometraggio in esame può essere incluso tra i film d’avventura. Nei Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, i protagonisti principali sono interpretati dai seguenti attori: Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush e Keira Knightley. Questa pellicola d’avventura è stata realizzata nel 2007 e il suo regista si chiama Gore Verbinski. Le musiche dei Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo sono state create da Hans Zimmer. Gli attori protagonisti di questo film hanno già recitato insieme nelle prime due pellicole della saga dedicata ai Pirati dei Caraibi, vale a dire La maledizione della prima luna e La maledizione del forziere fantasma. Rush ha vinto il premio Oscar per la sua magistrale bravura mostrata nel film Shine.

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, la trama del film

Nei Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, Lord Cutler Beckett ha deciso di condannare parecchie persone a morte per pirateria. Will Turner, Elizabeth e Barbossa, intanto, partono per Singapore. In questo posto devono assolutamente trovare le carte nautiche, che sono necessarie per giungere nello scrigno del malvagio Davy, all’interno del quale vi è Jack Sparrow. Quest’ultimo deve unirsi al gruppo dei Pirati Nobili, per poter fronteggiare insieme la Compagnia delle Indie Orientali. In contemporanea, Will promette a Feng di consegnargli poi Sparrow, in cambio della Perla Nera, che servirà a Turner per salvare suo padre, che si chiama Sputafuoco Bill. La ciurma quindi raggiunge lo scrigno di Davy Jones, all’interno del quale c’è un Jack in preda ai deliri e la Perla Nera. Ad un certo punto, l’Olandese Volante, guidato da Davy Jones, e la Perla Nera si scontrano nel bel mezzo di una tempesta e, nel corso della battaglia, Will ed Elizabeth si fanno sposare da Barbossa. Successivamente Jack riesce ad uccidere Davy e a mettersi in salvo con Elizabeth. Turner invece scompare nel mare con l’Olandese Volante. Dopo l’uomo riemerge dalle acque con tutta la nave e uccide Lord Beckett, causando il ritiro delle navi della Compagnia delle Indie Orientali. Will, quindi, essendo ormai il capitano dell’Olandese Volante, avrà il compito di portare le anime nell’altro mondo per dieci anni e si separa perciò da Elizabeth.

