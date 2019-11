Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma/ Su Italia 1 il film con Depp

Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, 18 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2006 da una serie di case cinematografiche tra cui la Walt Disney Pictures con regia di Gore Verbinski mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie, Jay Wolpert e Johnny Depp. Il montaggio è stato eseguito da Stephen E. Rivkin e Craig Wood, i costumi indossati sullo schermo e sul set cinematografico portano la firma di Penny Rose e le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer. Nel cast figurano Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy, Stellan Skarsgard, Jack Davenport e Kevin McNally.

Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma. Proprio nel loro giorno più bello ossia quello del matrimonio, Will ed Elizabeth si ritrovano a fare i conti con la rabbia e la vendetta di lord Beckett il quale vuole assolutamente mettere le mani su capitano Jack Sparrow. Infatti non ha per niente preso bene la fuga dello stesso capitano che peraltro è stato aiutato proprio da Will ed Elizabeth. I promessi sposi vengono imprigionati con Lord Beckett che si dice pronto a liberare entrambi soltanto nel caso in cui dovesse riuscire nella non semplice impresa di recuperare la bussola magica dello stesso capitano Sparrow e grazie alla quale sarà possibile trovare la rotta da seguire per ottenere l’oggetto maggiormente desiderato da colui che brandisce nella propria mano la stessa bussola. Non avendo altro modo per riuscire a salvare la propria bella sposa, Will decide di partire per cercare di rintracciare il capitano Jack Sparrow che nel frattempo è sulle tracce del forziere fantasma che permette al capitano Davy Jones di avere il controllo della temuta nave chiamata Olandese Volante. Per riuscire in questa impresa il capitano Jack dovrà cercare in tutti i modi di ritrovare la sua ciurma ossia quella della Perla Nera che nel frattempo è stata rapita e catturata da alcuni cannibali pronti e divorarli. Proprio su questa isola sperduta si ritroveranno nuovamente insieme Jack e Will i quali partiranno insieme per una incredibile avventura che li vedrà praticamente rivali e complici in una battaglia soprattutto psicologica con il temibile Davy Jones. Una incredibile avventura che vedrà i vari interpreti combattere per mettere le mani sul forziere Fantasma nel quale è conservato con estrema cura il cuore dello stesso pirata Jones.

Il trailer di Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma





