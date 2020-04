Pirati dei Caraibi: la maledizione del Forziere Fantasma/ Video, su Canale 5 il film

Pirati dei Caraibi: la maledizione del Forziere Fantasma va in onda oggi. 9 aprile, su Canale 5. La pellicola appartiene al genere fantastico/azione/commedia ed ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 2006. Il film è stato diretto dal regista statunitense Gore Verbinski e la sceneggiatura è stata curata da Ted Elliott e Terry Rossio. All’interno del cast della pellicola sono presenti molteplici star di Hollywood. Come protagonista principale c’è il bel Johnny Depp, affiancato da Orlando Bloom, Keira Knightely, Stellan Skarsgard, Jonathan Pryce, Bill Nighy e Jack Davenport. La fotografia del film è stata curata da Dariusz Wolski mentre le musiche sono state realizzate dal premio Oscar Hans Zimmer.

Pirati dei Caraibi: la maledizione del Forziere Fantasma, la trama del film

Ecco la trama di Pirati dei Caraibi: la maledizione del Forziere Fantasma. Will Turner ed Elizabeth Swann stanno finalmente per coronare il loro sogno: convogliare a nozze e riuscire a vivere per sempre insieme. Tuttavia, Lord Beckett rovina i loro piani e cerca di arrestare i due giovani per aver precedentemente aiutato il pirata Jack Sparrow a scappare. I due vengono catturati, ma Beckett ha in mente un piano diabolico per Will: dovrà riuscire a recuperare la magica bussola di Jack Sparrow e la sua vita, insieme a quella della sua amata verrà risparmiata. Will inizia quindi il suo arduo compito, trovando Sparrow in una situazione poco felice. Il pirata smemorato infatti, in passato strinse un patto con Davy Jones, un pericoloso pirata maledetto che ora ha assunto le sembianze di un polpo antropomorfo e che guida impavido la terribile ciurma de L’Olandese Volante. Jack naturalmente non vuole rispettare l’accordo, né entrare a far parte della ciurma di questa nave fantasma, che lo terrebbe legato per l’eternità. Insieme a Will, il capitano Jack Sparrow decide quindi di trovare una nuova ciurma e cercare il fantomatico “Forziere Fantasma” un recipiente che si dice contenga al suo interno il cuore di Davy Jones, il suo vero punto debole. Will aiutando il pirata riuscirà ad ottenere la bussola e dal canto suo guadagnare la libertà. Inizierà quindi un’avventura fantastica alla ricerca del Forziere Fantasma, un viaggio che vedrà non pochi pericoli e che stringerà i legami tra i diversi personaggi.

