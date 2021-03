Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna/ Su Italia 1 il film con J.Depp

Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna va in onda nella prima serata di Italia 1 di oggi, domenica 21 marzo. Il film è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2003 ed è di genere commedia, avventura e fantasy, tratto da soggetto e sceneggiatura di Ted Elliott e Terry Rossio. La produzione è stata curata da Walt Disney Pictures e Jerry Bruckheimer Films, con la fotografia di Dariusz Wolski, il montaggio di Stephen E. Rivkin, Arthur Schmidt e Craig Wood, le musiche di Klaus Badelt e i costumi di Penny Rose. La regia è stata affidata a Gore Verbinski, vincitore di un Premio Oscar e di un BAFTA grazie alla miglior animazione per Rango e di un premio Amanda al miglior film straniero per La maledizione della prima luna.

Protagonista indiscusso è Johnny Depp, candidato per tre volte all’Oscar grazie a questo film, Neverland – Un sogno per la vita e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. Al suo fianco, il collega britannico Orlando Bloom, noto anche per il ruolo di Legolas in Il Signore degli Anelli e Paride in Troy. C’è anche Keira Knightley, che può vantare due nomination agli Oscar per Orgoglio e pregiudizio e The Imitation Game. Nel cast, presenti anche Jack Davenport, Geoffrey Rush, Kevin McNally e Zoe Saldana.

Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna, la trama del film

La trama di Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna si apre con la presenza della piccola Elizabeth, condotta a Port Royal dal Governatore Swann, suo padre. Si accorge del relitto di una nave e l’equipaggio conduce a bordo un ragazzino, Will Turner, che possiede un medaglione d’oro con un teschio sul collo. Elizabeth considera Will un pirata, mentre appare una nave dalle vele nere, la Perla Nera. Dopo otto anni, la ragazzina vive ancora insieme al papà e Will lavora presso un fabbro. Suo padre vorrebbe farla sposare con James Norrington, ma lei cade in mare e attiva il medaglione, attraendo la Perla Nera.

La ragazza viene salvata dal bizzarro pirata Jack Sparrow, che riesce in qualche modo a scappare dalle guardie. Litiga con il fabbro Will ed Elizabeth viene rapita dalla Perla Nera del temibile Hector Barbossa. Will si fa aiutare da Jack, che rivela al ragazzo di conoscere suo padre, il pirata Sputafuoco Bill. Jack chiede aiuto al Mastro Gibbs e organizza la sua ciurma. Tuttavia, la ciurma del capitan Barbossa è ossessionata da una temibile maledizione risalente all’epoca degli Aztechi. Il medaglione deve essere restituito col sangue pirata per sfatare il mito. Alla fine, Jack uccide Barbossa con un colpo di pistola e riesce a salvare Elizabeth.

