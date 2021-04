Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp

Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar andrà in onda nella prima serata di Italia 1 dalle ore 21 e 20 di oggi, lunedì 5 aprile. La pellicola è stata girata nel 2017 con il titolo originale di Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. I registi sono Joachim Rønning e Espen Sandberg, il film di genere avventura/commedia/fantastico.

I protagonisti principali, già conosciuti dal grande pubblico perché hanno preso parte al capitolo precedente sono Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, Brenton Thwaites nei panni del giovane Henry Turner e Kaya Scodelario che interpreta Carina Smyth, nuovo nel cast Javier Bardem che veste i panni del giovane Armando Salazar. Le musiche di questo capitolo sono state realizzate da Geoff Zanelli.

Pirati dei Caraibi – la vendetta di Salazar, la trama del film

Inizialmente Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar vede il ritorno di uno dei grandi protagonisti Will Turner che ha preso il timone dell’Olandese Volante essendo stato costretto ad intrappolarsi nella maledizione. Il figlio Henry, lo rgagiunge confermandogli di partire alla ricerca del Tridente di Poseidone, un oggetto magico che permetterà al ragazzo di liberare il padre. Cinque anni dopo Henry è a bordo di una nave dalla Royal Navy, ma sfortunatamente, mentre sono alla ricerca di una nave pirata, restano intrappolati nel Triangolo del Diavolo, il ragazzo cerca di avvertire il capitano ma viene arrestato.

In trappola, la nave viene colpita dal pirata Armando Salazar, che risparmia il giovane Henry perché vuole incaricarlo di informare Jack Sparrow che è sulle sue tracce. Il giovane fa la conoscenza di Carina Smyth, una donna astronoma che sfortunatamente è troppo all’avanguardia per gli uomini del tempo al punto di venire accusata di stregoneria e condannata a morte. I due, rincorsi dalla Royal Navy si danno alla fuga insieme. Carina, possiede le informazioni necessarie per trovare il tridente. Intanto, Jack e quel che rimane della sua ciurma, tenta di rubare la cassaforte di una fiorente banca sull’isola di Martin.

I calcoli non sono corretti e dopo una rocambolesca fuga in cui ruba addirittura l’intero edificio, viene abbandonato dai pirati perché ormai un relitto in declino. Disperato, baratta la sua bussola per una bottiglia di rum ma viene catturato dalla marina. Jack e Carina, condannati a morte insieme vengono salvati da Henry, tutti e tre sono alla ricerca del tridente per liberarsi dalle loro maledizioni. Partono così a bordo del Gabbiano Morente. Barbossa, pirata più ricco del mondo, viene a sapere della fuga di Salazar dal triangolo e decide di incontrarlo per mettere al riparo la sua flotta. Salazar gli racconta il motivo della sua morte, Sparrow da giovane lo aveva battuto in mare.

I tre pirati, scappano all’ira di Salazar nascondendosi su un’isola, ma vengono raggiunti da Barbossa, il cacciatore di pirati, non può scendere dalla sua nave. Barbossa si scopre essere il padre di Carina, lei lo credeva morto infatti come eredità le aveva lasciato un libro di Galileo Galilei con un rubino rosso. Salazar si impossessa del corpo di Henry per raggiungere il Tridente ma il giovane capisce che solo distruggendolo salverà tutti.

Ogni maledizione viene spezzata ma per salvare il trio, Barbossa si sacrifica uccidendo Salazar. Carina assume il cognome di Barbossa e a fiera del padre. Henry può riunirsi a Will e a sua madre Elizabeth e Jack ritorna sulla sua adorata Perla Nera. La scena finale però preannuncia il ritorno del temibile Davi Jones.

