Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare, Italia 1/ Il “debutto” di Rob Marshall

Il cast di Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare va in onda oggi, 1 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La pellicola, uscita nel 2011, fa parte della saga dei Pirati dei Caraibi ed è diretta da Rob Marshall, nuovo alla regia di questo genere di film. Nel cast ancora una volta Johnny Depp nei panni del pirata Jack Sparrow; Penélope Cruz in quelli di Angelica Teach; Ian McShane nella parte di Edward “Barbanera” Teach. La trama è liberamente ispirata al romanzo Mari stregati dell’autore Tim Powers. È il primo film della saga nel quale compare solo Johnny Depp e non ci sono gli altri due protagonisti storici, Keira Knightley e Orlando Bloom.

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare, la trama del film

La storia di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare ha inizio quando una barca di pescatori trova un uomo in mare che afferma di essere un membro dell’equipaggio del pirata conquistador Juan Ponce de León, morto però oltre 200 anni prima. Non credendo a questa spiegazione, i pescatori lo portano al re Ferdinando VI al quale l’uomo dona il diario del viaggio di Ponce e poi muore. Il re ordina così ai suoi soldati di trovare la misteriosa Fonte della quale si parla nel diario. Intanto a Londa Joshamee Gibbs viene scambiato per Jack Sparrow e processato per pirateria. Jack si traveste da giudice e lo salva ma nella rocambolesca fuga che segue i due vengono catturati e portati a cospetto del re Giorgio II, anche lui pronto ad organizzare una spedizione per trovare la Fonte della Giovinezza sotto il comando di Hector Barbossa, grande nemico di Sparrow, colui che gli ha distrutto la nave. Jack si rifiuta e scappa e scopre così che qualcuno si sta spacciando per lui per mettere insieme una nave e partire per la stessa spedizione. Scopre che l’autrice di questa truffa è Angelica Teach, una sua ex amante, che lo rapisce e lo porta sulla nave del padre pirata, detto il Barbanera. Qui Sparrow scopre che la spedizione viene fatta per spezzare una profezia che vuole entro poche settimane la morte di Angelica.

Nel frattempo anche Barbarossa, che ha Gibbs fra il suo equipaggio, parte alla ricerca della Fonte. Per riuscire a spezzare l’incantesimo che sta condannando Angelica, sono necessari due calici di argento che sono nella nave affondata di Ponce, un po’ di acqua della Fonte e una lacrima di una sirena. Jack e gli altri pirati si mettono così alla ricerca di una sirena da catturare ma l’impresa non sarà semplice. Dopo queste un gruppo di sirene ha quasi distrutto la nave di Barbanera, con uno stratagemma comunque riescono a impadronirsi di una lacrima e così Sparrow e Barbanera possono andare alla ricerca della nave di Ponce. Dopo aver trovato i calici, Jack, Barbanera, Angelica, Barbarossa e Gibbs si ritrovano alla Fonte. Qui Sparrow scopre che a distruggere la sua nave non era stato Barbarossa ma Barbanera che in realtà non è il padre amorevole che vuole far credere. Ne nasce una violenta lotta nella quale Barbarossa muore e Barbanera e Angelica sono feriti a morte. Jack può salvare con i calici solo uno dei due e Barbanera chiede ad Angelica di sacrificare la sua vita. La donna sarebbe disposta a farlo ma Sparrow scambia i calici d’argento così Barbanera muore e Angelica si salva ma è furiosa con Sparrow e tenta di ucciderlo. Viene così abbandonata sull’isola di Ponce mentre Jack e Gibbs sulla nave di Barbanera partono alla ricerca di nuove avventure.

