Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare/ Su Canale 5 il film con Johnny Depp

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare va in onda oggi, giovedì 23 aprile, sulle frequenze di Canale 5 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2011 negli Stati Uniti d’America dalla Walt Disney Pictures che si è anche occupata della distribuzione ai botteghini per la regia di Rob Marshall con soggetto di Tedd Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie, Jay Wolpert e Tim Powers. Le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Hans Zimmer, la scenografia porta la firma di John Myhre e i costumi di scena sono di Penny Rose. Nel cast sono presenti Johnny Depp, Penelope Cruz, Ian McShane, Geofrey Rush, Kevin McNailly e Sam Claflin.

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare, la trama del film

Ecco la trama di Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare. Nel mare dei Caraibi viene avvistato da alcune flotte che fanno capo al Re Ferdinando VI di Spagna e al re Giorgio II d’Inghilterra, un naufrago che asserisce di conoscere l’esatta posizione dove si trova una fonte magica capace di donare l’immortalità e l’eterna giovinezza a chi potrà bere la sua acqua. I due potenti re decisi ad entrare in possesso di questa importante informazione e quindi di poter mantenere per sempre la loro giovinezza, decidono di investire tutte le proprie risorse nell’affannosa ricerca di questo luogo magico. In particolare, re Giorgio decide di assoldare il capitano Barbossa diventato ormai un corsaro in quanto ha perso il controllo della Perla Nera.

Nel frattempo, Capitan Jack Sparrow non solo riesce a salvare dalla forca il suo grande amico Gibbs, ma deve occuparsi anche e soprattutto di una situazione alquanto originale ed insolita giacchè è stato informato che un uomo si spaccia per lui e sta mettendo in essere una ciurma per un’avventura proprio alla ricerca della fonte dell’eterna giovinezza. Per sua enorme sorpresa, scoprirà che l’uomo che asserisce di essere Jack Sparrow in realtà è la sua ex fidanzata Angelica che peraltro è figlia del pericoloso pirata Barbanera.

Insomma, si scoprirà che anche la donna è interessata a scoprire l’esatto punto dove si trova la fonte dell’eterna giovinezza in quanto vuole spezzare un sortilegio che è stato inviato alle proprie spese secondo il quale lei sarebbe destinata a morte certa nelle prossime settimane. Insomma, avrà inizio una straordinaria avventura dove diversi pirati e soprattutto potenti sovrani si troveranno a duellare per riuscire a mettere le mani sulla fonte della giovinezza che rappresenta il potere principale che ogni uomo vorrebbe avere a propria disposizione verso l’immortalità e verso una vita sempre felice e spensierata.

