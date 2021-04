Pirati dei Caraibi – Otre i confini del mare/ Su Italia 1 il film con Johnny Depp

Il film “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare” andrà in onda questa sera, domenica 4 aprile, su Italia 1 alle ore 21.20. “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” è un film diretto da Rob Marshall nel 2011. Marshall è un regista e coreografo statunitense, nominato ai Premi Oscar nel 2003 per il musical “Chicago”. Nel 2018 ha girato il sequel del film Disney “Mary Poppins”. “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare” è il quarto e penultimo film della saga “I Pirati dei Caraibi”; infatti, è preceduto da “La maledizione della prima luna” (Gore Verbinski, 2003), “La maledizione del forziere fantasma” (Gore Verbinski, 2006), “Ai confini del mondo” (Gore Verbinski, 2007). La saga si conclude con “La vendetta di Salazar” (Joachim Rønning e Espen Sandberg, 2017). A differenza dei film precedenti,

Oltre i confini del mare non è diretto da Gore Verbinski, gran parte del cast differisce da quello dei primi tre capitoli e la trama si ispira al romanzo “Mari stregati” (On Stranger Tides) di Tim Powers. Il soggetto del film è scritto, per quanto riguarda la storia, da Ted Elliott, Terry Rossio e Tim Powers, mentre per quanto riguarda i personaggi da Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie e Jay Wolpert; la sceneggiatura da Ted Elliott e Terry Rossio. Gli effetti speciali sono curati da Charles Gibson, vincitore di diversi premi, come il Premio Oscar per i migliori effetti speciali con “Babe, maialino coraggioso” (1996) e per “Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma” (2007).

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, la trama del film

Un uomo viene, ritrovato al largo della costa spagnola, svela di sapere dove si trova la Fonte della Giovinezza. Nel frattempo Jack Sparrow (Johnny Depp) scopre che gli è stata rubata l’identità e salva Gibbs (Kevin McNally) dalla forca. Jack scappa quindi dal palazzo reale alla ricerca dell’impostore che gli ha rubato l’identità: è una donna, Angelica Teach (Penelope Cruz), figlia del pirata Barbanera (Ian McShane). Angelica lo rapisce e lo porta sulla nave del padre. Intanto Barbossa (Geoffrey Rush), senza gamba e senza nave, la Perla Nera, lavora per il governo inglese: il Re gli dà l’incarico di recuperare la Fonte della Giovinezza e il pirata chiede a Gibbs di condurlo alla Fonte.

Tuttavia, non sono gli unici a essere interessati alla misteriosa Fonte: infatti, Jack scopre che Angelica vuole bere l’acqua per ottenere la vita eterna. Per diventare immortale però è necessario recuperare anche i due calici d’argento appartenuti a Ponce de Leon e ottenere le lacrime di una sirena. Come andrà a finire?



