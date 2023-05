Pirlo torna in campo: giocherà nella Kings League/ L’ex centrocampista nel team di Piqué

Andrea Pirlo torna in campo. Archiviata l’esperienza sulla panchina del Karagumruk, in Turchia, solo pochi giorni fa, l’allenatore ex Juventus tornerà a giocare nella Kings League creata in Spagna da Piqué. L’ex centrocampista giocherà nel Jijantes, la squadra del giornalista Gerard Romero. L’annuncio è stato dato nel corso della diretta Twitch dei 12 presidenti delle squadre che compongono la manifestazione. “Mozart” giocherà nel corso della quinta giornata, come spiegato dagli organizzatori della competizione.

DIRETTA/ Virtus Bologna Tortona (finale 108-78): dilagano i felsinei (30 maggio 2023)

La Kings League è un torneo ideato da Piqué, che dopo aver dato l’addio al calcio giocato, si è reinventato manager. È un campionato di calcio a 7 con la partecipazione di 12 squadre. Alla competizione partecipano persone sconosciute amanti del calcio ma non solamente: queste possono condividere il campo con vecchie glorie, come accaduto già in passato con Casillas e Ronaldinho, ma anche con calciatori che sono ancora in attività.

DIRETTA/ Cagliari Parma (finale 3-2): Lapadula-Luvumbo! (30 maggio 2023)

Pirlo fresco di addio al Karagumruk

Nella Kings League creata da Piqué, dove adesso giocherà anche Andrea Pirlo, ci sono due tempi sono composti da 20 minuti ciascuno. L’ex centrocampista ha scelto di accettare l’offerta dell’ex difensore dopo aver dato l’addio al Karagumruk, che ha allenato nell’ultima stagione. Sui social, solo pochi giorni fa, il tecnico ha scritto: “È stato un anno importante, intenso, ricco di crescita personale e professionale. Ho conosciuto e apprezzato una città bellissima e una nuova cultura. Alla fine ha prevalso il desiderio di trovare una nuova sfida. Ringrazio di cuore il Karagumruk e tutti i suoi tifosi per avermi sostenuto dal primo giorno ed aver compreso la mia scelta. Da oggi avete un tifoso in più”.

Sampdoria, i tifosi protestano sotto la sede del club/ Lanna: "Se salta cessione..."

Il tecnico ex Juventus ha salutato il club turco a tre giornate dalla fine del campionato, non avendo più obiettivi: la salvezza era archiviata ormai da tempo ma la squadra non sarebbe potuta più arrivare quinta. Per lui vari interessamenti, anche da parte dei “top” di Turchia, come Besiktas, Basaksehir, Trabzonspor. Pirlo avrebbe però intenzione di tornare in un campionato tra i principali in Europa, dopo una buona stagione in Turchia. In attesa di una squadra dalla quale ripartire in panchina, però, l’ex regista ha deciso di riprendere in mano gli scarpini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA