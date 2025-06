PISA CALENDARIO SERIE A 2025-2026: UNA NUOVA AVVENTURA!

Con il calendario Serie A 2025-2026, il Pisa può iniziare concretamente ad avvicinarsi al massimo campionato: un ritorno atteso per lunghi anni dalla società toscana, che era già andata vicina all’obiettivo nel 2022 quando in panchina c’era Luca D’Angelo, che aveva portato la squadra alla finale playoff in Serie B ma si era dovuto arrendere al Monza di Giovanni Stroppa. Curiosamente, i protagonisti sono quasi gli stessi: Stroppa la promozione l’ha ottenuta con la Cremonese attraverso i playoff, battendo in finale lo Spezia di D’Angelo che aveva perso il testa a testa per il secondo posto con il Pisa.

Dunque i nerazzurri si affacciano al calendario Serie A 2025-2026, ma lo faranno senza Pippo Inzaghi: l’eroe della promozione, la seconda dalla cadetteria dopo quella con il Benevento, ha deciso di confrontarsi nuovamente con la Serie B. Pensate: all’epoca dell’ultimo Pisa in Serie A, SuperPippo non aveva ancora 18 anni e stava terminando il percorso nelle giovanili del Piacenza. È passato davvero tantissimo tempo, dunque con piacere salutiamo il ritorno dei toscani nel massimo campionato e adesso c’è davvero tanta attesa anche solo per scoprire quale sarà la prima giornata e poi anche le altre partite, soprattutto i big match che infiammeranno l’Arena Garibaldi nella speranza di salvarsi.

IL PISA TORNA IN SERIE A DOPO 34 ANNI

Il Pisa che sta per conoscere il calendario Serie A 2025-2026 lo fa dopo 35 anni: la stagione 1990-1991 era iniziata con la conferma di Luca Giannini come allenatore, ma in realtà la vera “mente” di quella squadra era Mircea Lucescu che a marzo era stato esonerato. In squadra anche tre stranieri come José Chamot, Henrik Larsen e soprattutto un giovane Diego Simeone; poi anche Michele Padovano, che avrebbe vinto tutto con la Juventus. L’inizio era stato di Lamberto Piovanelli, che dai bianconeri sarebbe brevissimamente passato: tre gol in due partite, vittorie su Bologna e Lecce senza incassare reti, difesa inviolata nelle prime tre gare.

Un sogno, che però era durato poco: dopo aver pareggiato in casa contro il Genoa, il Pisa aveva perso contro Napoli, Fiorentina e Inter subendo 12 gol. Tutto sommato nel girone di andata aveva retto: vittorie contro Cagliari, Cesena e Torino, e incredibile blitz in casa della Roma. Il ritorno però era stato tremendo: il Pisa aveva vinto la sua prima partita (a Parma) il 24 marzo, poi non lo aveva più fatto se non alla terzultima giornata contro il Bari ma a quel punto era troppo tardi. Non era stata completata la rimonta sul Lecce, i toscani erano retrocessi e da quel giorno hanno atteso di tornare nel calendario Serie A: finalmente possiamo dire che ce l’hanno fatta.