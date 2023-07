Pisa, due bagnanti morti annegati a Marina di Vecchiano/ La doppia tragedia in 500 metri

Una doppia tragedia si è consumata ieri in quel della provincia di Pisa, a circa 500 metri l’una dall’altra: un doppio annegamento nel mar Tirreno, due vittime dall’età più o meno simile. Come riferito da TgCom24.it, il doppio episodio è stato registrato di preciso sulle spiagge di Marina di Vecchiano, dove due bagnanti sono annegati e a nulla sono valsi i tentativi di salvataggio dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto, nonché degli uomini del 118, prontamente intervenuti per cercare di soccorrere le vittime.

A perdere la vita sono stati un 50enne polacco e un 48enne italiano. Il primo episodio di annegamento si è verificato di preciso attorno alle ore 12:00 di ieri, domenica 2 luglio 2023. Il 50enne si trovava in compagnia della propria famiglia e stava passando alcuni giorni di vacanza da dei parenti nella provincia di Lucca. Si è tuffato in acqua in tarda mattinata per fare il bagno, insieme al figlio di 16 anni e ad un altro ragazzino di 8 anni, ma visto il mare mosso ha iniziato a trovarsi in difficoltà. Fortunatamente i due minorenni sono riusciti a tornare a riva e a salvarsi, ma il 50enne è stato travolto dalle onde e alla fine non ce l’ha fatta.

PISA, DUE MORTI ANNEGATI A MARINA DI VECCHIANO: IL DECESSO FORSE A SEGUITO DI UN MALORE

Il secondo annegamento è invece avvenuto poco dopo e nello stesso tratto di mare: anche in questo caso sono intervenute le autorità dopo la segnalazione di un bagnante in difficoltà, ma il 48enne italiano non ce l’ha fatta, morendo annegato.

In questo secondo caso, però, pare che la vittima sia stata colpita da un malore mentre era in acqua, e complice anche il mare mosso il risultato è stato fatale. L’uomo era originario della Toscana, ed è morto di fatto dinanzi al figlio in una zona contaminata e bellissima ma dove storicamente le correnti sono molto forti.

