Pisa, padre trova figlio 19enne con hashish e lo denuncia/ Interviene anche Polizia

A Pisa un padre ha denunciato il figlio per possesso di droga. Il fatto è accaduto domenica 8 maggio, intorno alle 12.15 circa. Una pattuglia della Polizia è intervenuta presso l’abitazione dell’uomo, situata in zona di Porta a Lucca. L’intervento si è reso necessario in seguito alla segnalazione di un padre, che ha chiamato le autorità dopo aver trovato, nelle tasche del giubbotto del figlio, sostanze stupefacenti. Come ha poi ammesso il 19enne, si trattava di hashish. La sostanza della quale il giovane era in possesso era circa 34 grammi.

Il ragazzo ha dunque ammesso la paternità della sostanza stupefacente. Dopo aver effettuato la perquisizione, i poliziotti hanno trovato nella camera del giovane anche bilancino di precisione che occorre per pesare la sostanza stupefacente. Anche il bilancino stesso è stato messo sotto sequestro. Il 19enne è stato poi denunciato alla Procura della Repubblica. L’accusa è detenzione ai fine di spaccio di stupefacenti.

Padre denuncia il figlio: non è un caso isolato

Un precedente simile si era verificato a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, dove un 21enne era stato arrestato proprio per detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato denunciato dalla madre alle forze dell’ordine. In quel caso la donna aveva trovato nella camera del figlio della marijuana. Il giovane era stato sottoposto ad arresti domiciliari mentre la droga è stata sequestrata.

Ci sono poi anche casi di personaggi famosi con storie simili, come quella di Patrizia Mirigliani. La patron di Miss Italia aveva denunciato il figlio Nicola Pisu proprio per salvarlo dalla droga. La donna aveva denunciato il figlio per maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione. La Mirigliani aveva raccontato: “Sono dodici anni della mia vita che combatto, Nicola soffre di dipendenze, l’ho portato in sette comunità. Se sono arrivata al punto di denunciare mio figlio, è perché sono distrutta”.

