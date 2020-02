Pisa, scoppia airbag: morto neonato 2 mesi/ Incidente choc dopo tamponamento 3 auto

Dramma nella notte a Pisa dove un banale incidente stradale con tamponamento ha portato la morte di un bambino neonato che proprio oggi avrebbe compiuto 2 mesi: il piccolo si trovava nell’ovetto sul normale posto di passeggero anteriore con papà alla guida e mamma con fratellino nei sedili posteriori, quando sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento con altre due auto (ancora tutte da chiarire le dinamiche per capire chi e come abbia incidentato gli altri, ndr). Purtroppo l’airbag è scoppiato creando un trauma cranico e toracico gravissimo al neonato che è infatti è morto poco dopo in ospedale senza che i soccorsi giunti di corsa e poi i medici del pronto soccorso potessero salvargli la vita. Come ha spiegato l’ultima agenzia Ansa, il bimbo è morto intorno alle 22:30 per le ferite riportate con i genitori feriti non gravi che hanno dovuto subire questa enorme triste notizia.

PISA, TRAGEDIA NEL TAMPONAMENTO

Resta da capire e come e perché quell’airbag sia esploso: le norme indicano che sulle auto dove è possibile disattivarlo, è possibile inserire l’ovetto con neonato legato (e nell’opposto senso di marcia) sul posto davanti. Viceversa, se l’airbag non è disattivabile allora l’ovetto/seggiolino va posto nei sedili posteriori: resta dunque da confermare quale sia stata la causa che ha portato a questa tristissima tragedia che ha colpito una giovane famiglia di origini albanesi ma da tempo residenti nel Pisano. Le altre auto coinvolte non avrebbero provocato alcun danno serio o tanto peggio feriti, mentre l’unico a rimetterci purtroppo la vita è stato proprio il piccolo bimbo che oggi avrebbe compiuto il suo secondo mese di vita. In queste ore la polizia municipale di Pisa sta svolgendo tutti gli accertamenti per capire l’esatta e piena dinamica dello schianto.

